Tony Effe ha un nuovo gioiello di lusso: ecco il significato

Un nuovo pendente brilla al collo di Tony Effe, ed è impossibile non notarlo. Si tratta di un gioiello realizzato in oro e diamanti: una croce alata, con teschi e rose su cui campeggia la scritta “Roma o morte”. Il jewelry designer ha postato il video della scenografica consegna della creazione, mentre il rapper non perde occasione di sfoggiare l’ingombrante collana: dagli scatti social all’evento a Capri di GCDS. Tra invidia e critiche, è anche un argomento di cui parlare sui social.

Il nuovo gioiello di Tony Effe

Una custodia bianca a forma di Colosseo, con un cuscino rosso al centro: già così sarebbe spettacolare. Ma il gioiello che viene presentato a Tony Effe lascia davvero a bocca aperta. Il pendente, realizzato appositamente per il rapper da Risivi&Co., è un gioiello in oro bianco e rosa 18 carati, che raggiuge un peso totale di 535gr. E’ impreziosito con diamanti naturali taglio brillante e baguette e, tramite un pulsante con sicura, è possibile estrarne la parte bassa che si trasforma in un manico su cui è montata una lama incisa.

Il significato del pendente

Teschi tempestati di diamanti e rose d’oro caratterizzano il gioiello: da un lato rappresentano la bellezza e la rinascita, ma sono anche simbolo di intimidazione verso i nemici. Al centro della croce alata campeggia la scritta “Roma o morte”: una dedica di Tony Effe alla sua città, nella quale è nato il 17 maggio 1999 e alla quale è molto legato. E’ una frase pronunciata per la prima volta da Giuseppe Garibaldi nel 1862, ma fatta propria da Benito Mussolini in occasione della marcia su Roma. Sulla lama nascosta all’interno si legge “A morte gli infami”, un chiaro messaggio di sfida.

I commenti dei follower

A smorzare la pesantezza simbolica, ci pensano i commenti social alle foto in cui Tony Effe indossa l’ingombrante pendente: “Credo ti sia rimasto impigliato un bilocale milanese al collo – Collana presa in chiesa? – Antonio Pendente – Gressivo mi fratello“, ironizzano i follower.

La violenza e le frasi diseducative non mancano nei testi delle sue canzoni. Ma lui, travolto dal successo, si giustifica nelle interviste dicendo di essere un buono e di aver smesso con le risse.

Gli altri gioielli di Tony Effe

Cresciuto nella Roma bene, tra Trastevere, Monti e Campo de’ Fiori, Tony Effe ha raccontato di essersi sentito “povero” da ragazzino per la paghetta di “sole” 150 euro a settimana. Ora con i gioielli sfarzosi che indossa non è secondo a nessuno in quanto a lusso. Oltre alla croce, da Risivi&Co. si è fatto realizzare anche un pendente a forma di numero 17, data del suo compleanno e numero iconico della malavita, sfacciatamente grande e in oro bianco e rosa con 55 diamanti. Lo stesso laboratorio ha creato anche la cuban chain che porta spesso al collo (la collana a maglie piatte e ovali). In oro rosa 18 carati, con 50 diamanti e dal peso di 550 grammi, pare sia la più grande in Europa.

Protagonista dell’estate con Sesso e Samba

Tony Effe è uno dei protagonisti indiscussi dell’estate musicale italiana. In collaborazione con Gaia ha firmato Sesso e Samba. Il tormentone da molte settimane resiste nelle posizioni più alte delle classifiche e in meno di due mesi è diventato disco di platino. Una canzone leggera e ritmata con un ritornello orecchiabile che si piazza in testa e non esce più, e che li sta portando in giro tra festival estivi e programmi canori in tv.

Tony Effe rubacuori: i flirt estivi

Certo dal punto di vista sentimentale per Tony Effe si tratta di un’estate caldissima. Al rapper, che già in passato aveva avuto una storia d’amore con Taylor Mega, viene attribuito un flirt dietro l’altro. Prima si è vociferato di Chiara Ferragni, ex moglie del suo acerrimo nemico Fedez, con la quale è stato avvistato a Forte dei Marmi. Poi si è parlato di una liaison con Giulia De Lellis, quando i sono stati paparazzati insieme a Napoli al concerto di Geolier. Hanno anche partecipato in coppia alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma lui ha spento i rumor dicendo che sono solo amici. Si è detto pure che fosse la velina Cosmary Fasanelli a fargli girare la testa. Alcuni scatti social sembrano testimoniare che i due fossero a bordo della stessa barca, ma non ci sono certezze. Gli amori estivi, si sa, sono passeggeri. Un gioiello invece è per sempre: guardalo nella gallery.

