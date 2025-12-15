Tony Effe, papà rasato e ingioiellato: il nuovo look

La nascita di Priscilla ha segnato un momento di gioia immensa nella vita di Tony Effe e Giulia De Lellis. La coppia ha accolto la loro primogenita a ottobre, dopo una gravidanza vissuta con discrezione e lontano dai riflettori. Le prime settimane da genitori sono state un susseguirsi di emozioni intense. L’influencer e il rapper hanno condiviso con i fan solo alcuni momenti selezionati di questa nuova avventura, dimostrando così di voler proteggere la privacy della piccola. Nelle scorse ore Tony ha scelto di mostrare il suo lato più intimo, postando una serie di scatti in veste di papà… cool.

Muscoli, tatuaggi e tenerezza

Le immagini pubblicate da Tony Effe sui social sono un perfetto equilibrio tra durezza e dolcezza. Il rapper posa a torso nudo in una sequenza di scatti che ricordano le campagne fashion più prestigiose. I muscoli scolpiti e i numerosi tatuaggi che ricoprono il suo corpo creano un contrasto potente con la tenerezza di una foto in particolare, dove tiene in braccio la piccola Priscilla, avvolta in una tutina chiara. L’espressione del suo volto è seria e concentrata, quella di un padre che protegge la sua creatura. Il rapper gioca con le luci e le ombre, creando atmosfere drammatiche che esaltano la sua figura. Il mix tra macho con i tattoo e papà premuroso ha conquistato i follower.

L’outfit minimal ma griffato

Nelle foto, Tony Effe non rinuncia al suo stile inconfondibile. Il rapper indossa jeans portati rigorosamente a vita bassa, lasciando intravedere i boxer neri firmati Chrome Hearts. Il brand americano di gioielleria e abbigliamento luxury è uno dei suoi preferiti. La fascia elastica con il logo in caratteri gotici è ben visibile e aggiunge un tocco rock alle foto. In uno degli scatti, Tony sfoggia anche una giacca di pelle decorata con spille e dettagli metallici. L’accessorio completa un look che mescola street style e lusso. Ogni dettaglio è studiato per comunicare un’immagine forte e riconoscibile, quella di un artista che non scende a compromessi nemmeno nei momenti più intimi.

I gioielli

Gli scatti di Tony Effe sono anche un’occasione per mostrare la sua notevole collezione di gioielli di alta gamma. Al polso spicca il bracciale Juste un Clou di Cartier in oro giallo, simbolo ambito a vip e fashionisti. Il pezzo è stato abbinato a un altro bracciale esclusivo. Si tratta di una creazione di Nadine Ghosn a forma di matita, realizzata in oro giallo e tempestata di diamanti. Al dito, Tony sfoggia un anello personalizzato con la lettera “P” in diamanti e un fiocco rosa, un omaggio alla figlia Priscilla, firmato A Jewellers. Non può mancare l’orologio Richard Mille, il brand svizzero che produce segnatempo da centinaia di migliaia di euro. Il modello indossato dal rapper nella foto è in ceramica nera, per un effetto sportivo.

Il nuovo taglio rasato

Ma la vera novità degli scatti è il nuovo taglio di capelli di Tony Effe. Il rapper ha abbandonato il suo look abituale per un taglio rasato cortissimo, che gli conferisce un’aria da duro. Sulla testa è visibile anche una cicatrice, un dettaglio che aggiunge carattere e mistero alla sua immagine. Il taglio minimal mette in risalto i lineamenti del viso, oltre agli orecchini di diamanti. La scelta di rasarsi completamente potrebbe essere dettata dalla praticità della vita da neo-papà, oppure semplicemente da una volontà di rinnovamento dopo l’arrivo di Priscilla.

Dalla musica alla moda

Il ruolo di Tony Effe va ormai oltre quello di semplice artista musicale. Il rapper è diventato una vera icona di stile e le sue collaborazioni con i brand di moda si moltiplicano. Di recente ha lanciato la capsule collection Sosa realizzata in partnership con Under Armour. La linea include capi sportivi con grafiche ispirate al suo immaginario artistico. Ma non è tutto: Tony è anche il volto della nuova campagna pubblicitaria del profumo One Million di Paco Rabanne. Un incarico prestigioso che conferma il suo appeal trasversale, capace di andare oltre il mondo del rap. Le sue scelte stilistiche, sempre audaci e riconoscibili, lo hanno reso un riferimento per migliaia di giovani. Infine, la nuova veste di papà gli conferisce una nota di dolcezza che i fan apprezzano: guardalo nella gallery.