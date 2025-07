Lo stile di Tony Effe parte… dalle mutande

Momento magico per Tony Effe. Il trapper sta per diventare padre, di una bimba, con Giulia De Lellis. Anche a livello professionale, il successo non manca: l’ultimo concerto al Circo Massimo di Roma ne è la prova. Per quanto riguarda il look? L’artista è… inarrestabile.

Il concerto al Circo Massimo

Nella suggestiva location romana, lo scorso 6 luglio 2025, Tony Effe ha radunato un discreto numero di spettatori per un concerto vissuto come riscatto personale (dopo l’assenza al concerto di Capodanno, dove non l’avevano voluto). Sul palco con lui amici e colleghi come Ghali, Rose Villain, Gaia, Tedua, Side Baby e Tommy Cash. Il pubblico ha applaudito duetti memorabili su brani come Victoria’s Secret e Sesso e Samba: Tony padroneggia il palco, tra musica e stile.

Tony Effe resta in mutande

Proprio tra un brano e l’altro, ecco l’imprevisto: i pantaloni portati bassi scivolano giù, svelando i boxer rossi a stampa bandana. Un capo già bene in vista durante l’esibizione: si è trattato di un incidente o di una scelta studiata? Il dubbio resta, mentre un po’ tutti si chiedono cosa significhino i due cerotti incrociati che campeggiano sulle mutande e sulla cintura del trapper. Lui sui social pubblica la foto con i pantaloni abbassati, ma senza tag.

Lo stile di Tony Effe

In quanto a stile, Tony Effe non lascia niente al caso. Come ogni rapper, l’estetica è un elemento fondamentale della sua identità artistica, tanto quanto la musica che produce. Si esprime attraverso l’abbigliamento, i tatuaggi, l’acconciatura, i gioielli vistosi e l’atteggiamento carico di sicurezza e ribellione. Fanno parte della sua immagine i collier vistosi che si è regalato quale premio dei suoi successi: il pendente con il 17 (legato ad

Untouchable) e la croce “Roma o morte” (dopo Icon). L’altro dettaglio che ricorre spesso è l’elastico degli slip bene in vista.

Le mutande di Tony Effe

Le mutande a vista, simbolo di ribellione contro le norme borghesi e scolastiche, sono una forma di espressione stilistica provocatoria. Non si può certo dire che Tony Effe le scelga a caso dal cassetto dell’intimo! Sono Calvin Klein quelle sfoggiate alle Maldive, in vacanza con Giulia De Lellis. Sono firmate Alice Hard Core Haute Couture quelle scelte per svelare al mondo l’attesa di Priscilla. E poi Under Armour per il lancio del singolo con Rose Villain, Guess Jeans al concerto al Circo Massimo (in alternanza a quelle sovracitate rosse a stampa bandana).

La collaborazione con Guess

Pantaloni portati bassi ed elastico firmato: quel Guess Jeans al Circo Massimo non stupisce affatto. Tony Effe è il nuovo ambassador del brand: l’artista è stato scelto quale icona culturale per rappresentare il marchio di moda a livello europeo. “Amo il denim e i jeans in generale, sono un must nel mio guardaroba”, ha commentato lui. “Mi è piaciuto molto lavorare con Guess Jeans perché lo reputo un brand storico, iconico” ha proseguito il cantante di Icon. E tra le foto della campagna spicca ovviamente quella a petto nudo, con le mutande firmate che fanno capolino dai pantaloni.

Il brand dei “cerotti”

Tornando all’episodio del concerto, in cui Tony Effe ha camminato tranquillamente sul palco con i pantaloni abbassati: i cerotti stilizzati sulla cintura e sui boxer sono uno dei codici stilistici del brand PDF. Si tratta di un marchio emergente di streetwear che punta all’estetica dei rapper strizzando l’occhio al meltin’pot culturale delle periferie. Indovinate chi ha sfilato proprio sulla loro passerella durante l’ultima fashion week? Non solo Ghali con i suoi dreds e cappellino, c’era anche il nostro Tony Effe con tanto di elastico degli slip in bella mostra. Quella volta però, erano di Chrome Hearts: il brand deve essere corso ai ripari creando l’underwear per Tony.

Related Posts