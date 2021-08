Top incrociati, ecco il trend più bollente dell’estate

Negli Stati Uniti, si sa, si lanciano le tendenze ed è proprio dal Paese a stelle e strisce che arriva una di quelle più calde di questa estate 2021: i top incrociati. Declinato in abiti, maglie e bikini, questo vezzo infuoca i look delle star d’oltreoceano. L’ultima ad aver sfoggiato un outfit in linea con questo trend è stata Bella Hadid. In Francia per il Festival di Cannes la modella ha alternato eventi esclusivi a giornate di relax con gli amici e il nuovo fidanzato. Per una gita in barca Bella ha usato un pareo vintage di Jean Paul Gaultier per coprirsi il seno. Il capo era sensualmente incrociato sul lato A.

Per restare sulle straniere che non rinunciano ai top incrociati, come non citare Emily Ratajkowski? Lei è una delle modelle più sexy del mondo e non lo nasconde. In vacanza con la famiglia ha indossato un abito multicolor di Kim Shui, che fasciava il suo corpo perfetto a pochi mesi dal parto. Jean Paul Gaultier vintage anche per Kylie Jenner, provocante tra le onde del mare: il décolleté esplosivo sta a malapena nel vestito. Colori accesi anche per Winnie Harlow, che abbina al top a X un paio di leggings color senape.

Passiamo alle famose di casa nostra. Anche le vip italiane hanno sposato il trend dei top incrociati ma lo preferiscono declinato nei bikini. Francesca Ferragni è splendida nel costume floreale della linea di sua sorella Chiara Ferragni, mentre Melita Toniolo è una dea nel modello in oro di Embè. La più wild è Taylor Mega, zebrata nel due pezzi Mega Swim. Scopri tutte le star “incrociate” nella nostra gallery.

Related Posts