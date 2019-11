Non vogliamo certo fare i bacchettoni: un seno scoperto o che s’intravede, rientra di diritto nella strategia social di ogni influencer. Passata la stagione dei costumi, le belle non hanno certo voglia di far calare l’attenzione. E quindi, con l’arrivo dell’autunno i topless non si contano. Chiara Ferragni docet: ha postato di recente una foto di spalle con commento contro gli haters, coloro che in quanto madre la vorrebbero più coperta.

Non indossa proprio nulla Wanda Nara tra le lenzuola, Dayane Mello la segue a ruota, Alessia Reato si avvale di un cappello posizionato strategicamente. Se si tratta di shooting, tutto è concesso: Cecilia Rodriguez è più sexy che mai per Maxim, Marica Pellegrinelli è di spalle in topless e indossa solo i pantaloni.

Taylor Mega apre la tuta Adidas, Sabrina Salerno sbottona la camicia (di per sé trasparente), Madalina Ghenea è sinuosa e maliziosa (ingioiellata Damiani).

Le influencer italiane mezze nude, non sono neppure male accompagnate… A ricordarci che il trend non è solo locale, arrivano puntuali anche gli scatti di Emily Ratajkowski, Bella Hadid e Kylie Jenner (per Playboy). Persino Nina Senicar, quando era incinta all’ottavo mese, non ha resistito e per la cover di Hallo! ha sfoggiato il corpo nudo con le curve della maternità. Con un autunno così “caldo”, cosa dobbiamo aspettarci dall’inverno?