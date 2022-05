Tornano le panterone: gli outfit animalier delle vip

Ci sono stati alti e bassi negli corso degli anni, ma la fantasia animalier è riuscita sempre a ritagliarsi il suo spazio nel guardaroba. Quest’anno poi è sulla cresta dell’onda, tra macchie di leopardo che piacciono più o meno a tutte e righe di tigre che si guadagnano il loro spazio. Le vip si sentono panterone con addosso le loro mise maculate, ma c’è anche ci sa declinarle in chiave più raffinata e romantica.

Il leopardato è un grande classico

La fantasia leopardata è una garanzia, e le vip la scelgono per leggins, capispalla e tute. Fiera portabandiera ne è Elettra Lamborghini che addirittura si è tatuata le macchie di leopardo sul fondoschiena. La cantante non rinuncia all’animalier neanche per l’intimo: con un completino Yamamay è sexy come non mai. Anche Wanda Nara si fascia in un completo attillatissimo Dolce&Gabbana con le macchie di leopardo che sottolineano le curve. Ma se di solito il maculato viene associato alla provocazione, con un abito di chiffon Marina Graziani è la dimostrazione perfetta di come possa essere anche romantico. Tra le panterone c’è anche Barbara d’Urso, che non passa inosservata con il suo trench.

Ruggenti… come una tigre

Se è vero che il leopardato è la fantasia animalier per antonomasia, quest’anno è il tigrato ad essere di grande tendenza. Quello della camicia di Elena Santaerelli ha le righe sullo sfondo di un delicato color beige. Lei lo abbina a pantaloni neri e sandali, per un effetto molto raffinato ma con un tocco di carattere. Decisamente più ruggente è la proposta Gaelle di Ludovica Valli, con la tuta corta che lascia scoperte le gambe e uno scorcio seducente sul décolleté. Giulia Calcaterra in bikini Selvatica è grintosa e aggressiva (dei suoi costumi ne abbiamo parlato anche QUI) e sulla fantasia aggiunge anche qualche tocco di turchese.

Tra le fan dell’animalier c’è anche Chiara Ferragni che popone un outfit tanto estroso quanto seducente, tra fantasie mixate e aperture tattiche. Scoprila nella gallery…

