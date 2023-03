Total white, per essere trendy le vip vanno… in bianco

Tra le vip è scoppiata la total white mania. Dalla Fashion Week agli show in tv, dagli abiti da sera ai look più casual, le più trendy scelgono di vestirsi di bianco dalla testa ai piedi. Un colore da sempre associato alla purezza e al candore degli abiti da sposa, ma che ora trova sfumature sempre più sexy.

Total white in chiave casual

Diletta Leotta declina il total white in chiave casual e per la gita al mare sceglie una jumpsuit in jeans Patrizia Pepe, con l’intento di mascherare il pancino. Natalia Paragoni alla Milano Fashion Week ha scelto un completo caratterizzato da blazer crop e pantaloni cut out che sottolineano le forme della gravidanza (aspetta il primo figlio da Andrea Zelletta).

Lo stile di Francesca Fagnani in tv è minimal e molto raffinato. Per la prima serata la conduttrice sceglie una blusa leggerissima e pantaloni Armani. Jennifer Lopez per l’intervista sceglie il bianco dalla testa ai piedi.

Sontuose in abito da sera

Anche l’abito da sera si tinge di bianco e le vip ne scelgono di sontuosi. Georgina Rodriguez ne indossa uno Elisabetta Franchi che fascia ogni sua curva, con un provocante taglio obliquo con occhielli dorati e lacci. Beatrice Valli ha sfoggiato un leggiadro peplum dress dal tessuto impalpabile che sfiorava leggero il suo pancione (aspetta la quarta figlia da Marco Fantini). Sofia Carson ha stupito alla notte degli Oscar: in total white era una visione con uno spumeggiante vestito in tulle Giambattista Valli.

Sexy e provocanti

Simbolo di purezza per antonomasia, il bianco si presta anche a look sexy e audaci. Paris Hilton alla sfilata di Versace a Los Angeles ha indossato un mindress scintillante con scollo a cuore malizioso al punto giusto. Giulia De Lellis invece è stata fotografata alla Milano Fashion Week in total white Philosophy by Lorenzo Serafini con blazer e culotte che lasciavano scoperta parte dei glutei. Chiara Nasti invece ha optato per una tuta aderentissima con dettagli cut-out che sottolineava ogni sua curva mettendo in evidenza il décolleté. Benedetta Porcaroli stuzzica con un total look Gucci in cui spiccano i cuissard tutti lacci.

Ci sono anche Soleil Sorge ed Elisabetta Gregoraci tra le fan del total white: cercale nella gallery…

Related Posts