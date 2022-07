Totti e Blasi: come hanno influenzato lo stile degli italiani per vent’anni

Alla fine la notizia è arrivata: Ilary Blasi e Francesco Totti si separano. Le voci di crisi si sono susseguite per anni ma sono sempre state smentite dai diretti interessati. Adesso però la relazione dei due è arrivata definitivamente al capolinea. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato”, ha fatto sapere Ilary tramite la sua agente. “Confido nel massimo rispetto per la nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”, ha comunicato l’ex calciatore a stretto giro. Seguiti e amati da tutti, i Totti erano un po’ la nostra royal family e in questo ventennio hanno contribuito a influenzare lo stile degli italiani su vari fronti.

La maglia iconica

Partiamo dalle scelte in fatto di abbigliamento di Francesco Totti e Ilary Blasi. Sebbene Ilary sia una grandissima appassionata di moda, è Francesco ad aver catalizzato l’attenzione del mondo intero con una t-shirt passata alla storia del costume. Era il 10 marzo 2002, la loro love story era agli albori e, dopo un gol alla Lazio durante il derby, il Pupone aveva festeggiato mostrando a tutti la maglietta con la scritta “6 unica”. Una rete dedicata alla sua Ilary, che ha fatto battere il cuore di tifosi e gossippari. Un trend, quello dei messaggi in campo recapitati dopo i gol (dalle t-shirt al dito in bocca), molto caro a Totti e che ha fatto scuola nel mondo calcistico.

Le nozze in diretta tv

Tre anni dopo sono arrivate le nozze, celebrate in grande stile all’Ara Coeli, in diretta tv. 400 gli invitati in chiesa, milioni i telespettatori incollati al piccolo schermo. Ilary Blasi, splendida in un abito-sottoveste di Armani, era incinta del primogenito, Cristian. Francesco Totti nel tight realizzato da Re Giorgio era un damerino. Il taglio di capelli alle spalle del calciatore fece storcere il naso a qualcuno ma fu copiatissimo dai fan. I due insieme, felici e innamoratissimi, erano una visione.

Totti – Blasi, le estati in costume

Come non citare poi le paparazzate in spiaggia? Dall’immancabile Sabaudia a Mykonos fino alla Sardegna, Ilary Blasi e Francesco Totti ci hanno tenuto compagnia anno dopo anno. I costumi colorati del calciatore, i bikini accattivanti della conduttrice, i baci e gli abbracci, i giochi con i figli: non era estate senza la coppia spensierata al mare.

Tatuaggi e figli

L’amore è eterno finché dura… e lo stesso vale per i tatuaggi, che si possono rimuovere. Anni fa Ilary Blasi e Francesco Totti avevano deciso di incidere il loro legame sulla pelle, con un tattoo di coppia. I due hanno scritto all’interno del braccio le iniziali del loro nomi, invertite. “FI” (Francesco Ilary) per lei, “IF” (Ilary Francesco) per lui (QUI i dettagli). Totti ha anche la parola “Stephany”, che è il secondo nome di Ilary, sull’altro braccio. Ed è questo un altro trend lanciato dalla coppia, il tattoo abbinato, imitato dagli innamorati di mezza Italia.

Così come copiatissimi sono anche i nomi che Ilary e Francesco hanno dato ai tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Un potere mediatico fortissimo, che ha tenuto banco per due decenni. Nostalgia canaglia? Riguarda nella gallery i momenti indimenticabili in fatto di stile di Ilary Blasi e Francesco Totti.

