Tra i trend di Instagram Mariano Di Vaio sceglie l’ascensore

Tra le tante possibili location che gli influencer scelgono per i propri scatti, ce n’è una gettonatissima. Niente spiagge paradisiache, vie di tendenza o palazzi lussuosi. A quanto pare nessuno resiste alla tentazione di farsi uno scatto… in ascensore. Può sembrare una scelta strana: è un luogo angusto, e sicuramente poco affascinante. A ben guardare, però, è una soluzione molto intelligente: permette di ottimizzare il tempo e, appena usciti dalla porta di casa, si è certi di essere impeccabili. Ne sa qualcosa Mariano Di Vaio, uno degli influencer uomini più amati e cliccati del mondo. Anche lui, come tanti, non manca mai di condividere i suoi look con i numerosi follower direttamente dal pianerottolo.

Postare selfie dall’ascensore sta diventando ormai un’abitudine per lui, e i fan aspttano di vedere la rassegna delle sue mise giornaliere. Spesso Mariano Di Vaio crea look sportivi e di tendenza pescando capi dalla sua linea di abbigliamento Nohow e abbinandoli ad accessori MDV Collection. Camicie di jeans, blazer in ciniglia, cappotti di lana, gilet trapuntati… gli abiti che provengono dal suo armadio sono spesso comodi e informali. Non mancano capi di tendenza, Gucci e Dolce & Gabbana. E quando l’occasione richiede classe ed eleganza, eccolo vestito Brunello Cucinelli e Ralph Lauren.

Non è difficile immaginarselo quando esce di casa. Un saluto alla moglie Eleonora Brunacci, un bacio ai figli Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noha e poi via in ascensore. Le porte si chiudono e Mariano Di Vaio, con il ciuffo perfettamente pettinato e il look curatissimo, tira fuori lo sguardo da playboy e scatta uno dietro l’altro i suoi selfie, in attesa di arrivare al pian terreno. Che sia in tuta e piumino o in giacca e cravatta, ogni mattina si mette in posa nel suo set preferito, sicuro del suo fascino e dei suoi outfit sempre azzeccati. Guardali nella gallery…

