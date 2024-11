Dal marrone al burgundy: i colori dell’autunno sugli outfit

Con l’autunno viene voglia di tepore, di caldarroste, di un vin brulé o una bella cioccolata in tazza da bere magari accanto al camino. Non è un caso se anche gli outfit si colorano di nuance calde e avvolgenti, che richiamano proprio le leccornie da gustare con i primi freddi. Il burgundy, come anche il bordeaux, è uno dei trend di stagione e insieme al marrone colorano gli outfit delle vip.

Burgundy e bordeaux, sfumature divine

La differenza tra il burgundy e il bordeaux è sottile ma allo stesso tempo importante. Il primo, che richiama il colore del buon vino di Borgogna, è più freddo ed è un punto di rosso che tende al viola. Il secondo, che deve il nome al vino prodotto nella città francese di cui porta il nome, invece è più caldo e nasce dall’unione di rosso e marrone. Entrambi sono di tendenza quest’autunno e le vip li sfoggiano in ogni occasione. Chiara Ferragni mostra uno street style ricercato e coordinato. Sua mamma, Marina Di Guardo, propone un longdress in avvolgente velluto Luisa Spagnoli, perfetto per le occasioni più formali e chic. Elena Santarelli in Federica Tosi unisce all’eleganza un tocco più rock e informale, con top dallo scollo all’americana e pantaloni in pelle. Rosa Perrotta sceglie un cardigan crop e gonna con bottoni gioiello, e dello stesso colore indossa anche i collant.

Eleganti in autunno con il marrone

Il marrone, spesso apprezzato per gli outfit da giorno ma lasciato nell’angolo per quelli serali, questo autunno si è conquistato lo spazio che merita facendo il suo ingresso trionfale su abiti da gala e red carpet. Al Lacma 2024, Emily Ratajkovski ha scelto proprio questo colore: un abito lungo Donna Karan, che lasciava le spalle scoperte e regalava un seducente scorcio sulla schiena nuda. Anche Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato questa tinta: per lei un vestito che sottolinea il suo fisico statuario in un’elegante tonalità cioccolato, con un drappeggio sul davanti che dona movimento ed enfatizza i fianchi. Una sfumatura simile quella su cui ha puntato Valentina Ferragni per il suo outfit Bayse dal seducente oblò, che regala un malizioso underboob.

Gli abbinamenti giusti

Ma quali sono i colori giusti con cui abbinare marrone, burgundy e affini? Silvia Toffanin ha scelto un abito Philosophy che li mixa insieme creando un contrasto di colore straordinario. Adriana Volpe propone di accostare al bordeaux del blazer Elisabetta Franchi, il bianco ottico di body e pantaloni per creare un contrasto netto e deciso. Giorgia Palmas, in Rinascimento, indossa un tailleur cioccolato con una blusa dalle righe verticali che affiancano la stessa nuance al grigio e al viola. Sopra, un elegante cappotto color panna. Katia Predotti indossa tutti i colori più trendy dell’autunno: per l’ex gieffina una giacca marrone e un caldissimo maglione burgundy, insieme a una minigonna verde smeraldo che crea un contrasto perfetto dal mood casual.

Anche Giulia Salemi ha fasciato il pancione con uno dei colori più amati di questo autunno. Quale? Scoprilo guardando la gallery…

