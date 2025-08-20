Infradito, ballerine e tacchi vertiginosi: le scarpe delle vip nell’estate 2025

Scarpe, da sempre croce e delizia di ogni donna, vip comprese. Ogni stagione, i brand propongono centinaia di modelli, dalle infradito alle ballerine, dai sandali flat alle décolleté vertiginose. Forme, colori e fasce di prezzo accontentano ogni gusto, ma le star – si sa – optano per le proposte più esclusive e ricercate. L’estate 2025 non fa eccezione e sulle spiagge più glam del mondo, così come nei resort di lusso o per una passeggiata in città, le famose sfoggiano calzature da sogno: ecco le loro preferite.

Tra infradito e ballerine

Chiara Ferragni, regina indiscussa di stile, detta ancora una volta tendenza. Tra i tanti modelli di scarpe che ha sfoggiato in questa estate 2025, spicca il ritorno dell’infradito minimal, reinterpretato in chiave luxury. La fashion influencer sceglie una versione vintage firmata Chanel, impreziosita da dettagli di cristalli che richiamano l’estetica Y2K, confermando il revival dei primi anni 2000. In vacanza in Turchia con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, Melissa Satta non passa inosservata. Per una romantica passeggiata tra le rovine di Efeso, l’ex velina ha sfoggiato un look da dea greca, con tanto di coroncina dorata: lo slip dress bianco è abbinato a un paio di ballerine in pelle traforata con cinturino gioiello firmate Casadei. Un mix di eleganza e comfort perfetto per una passeggiata nella storia. Cecilia Rodriguez, prossima a diventare mamma di una bambina, conquista i social con il suo stile premaman pratico ma ricercato. Ai piedi, l’influencer opta per le comode Arizona di Birkenstock in camoscio, un must-have intramontabile per chi ama un’estetica casual. E’ in dolce attesa anche Giulia De Lellis, super chic in spiaggia con le ballet flat Chanel.

Hermès pigliatutto

Quando si parla di lusso, Hermès è il nome che domina la scena. Non solo borse iconiche come la Birkin o la Kelly: il brand francese conquista anche con le calzature. Le Oran, le ciabatte piatte caratterizzate dalla “H” frontale, continuano a essere le scarpe estive per eccellenza. Disponibili in una miriade di materiali e nuance, sono versatili e riconoscibili a colpo d’occhio. Paola Di Benedetto le sceglie in un acceso color ciclamino, perfetto per il suo outfit pop, mentre Rosa Perrotta preferisce il bianco, intramontabile e sofisticato. Per chi ama osare, ecco Chiara Nasti con i sandali Harmonie, arricchiti da intrecci e giochi di cinturini: un modello raffinato ma ultra comodo. La vera regina del lusso resta però Elettra Lamborghini, che sfoggia i costosissimi (e rarissimi) Chypre in coccodrillo Himalaya. Il prezzo? Circa 8.000 euro, un vero e proprio oggetto del desiderio per le fashion addicted.

Scarpe vip per la sera

Se di giorno le vip puntano sulla comodità, di sera la parola d’ordine è seduzione. I tacchi vertiginosi tornano protagonisti, con modelli che alternano dettagli maliziosi e tocchi bon-ton. Mariasole Pollio sceglie un total look Dior, illuminato dalle slingback J’Adior, iconiche grazie alla scritta ricamata sul cinturino. La frizzante Michelle Hunziker opta invece per le mules di Zimmermann: pelle marrone arricciata e un grosso bottone dorato al centro, perfette per un cocktail party. Stile più sobrio ma sempre chic per la figlia Aurora Ramazzotti, che durante la sua vacanza in Grecia con la famiglia ha sfoggiato slingback dal tacco moderato firmate Céline, ideali per una passeggiata serale sul lungomare. Le vip italiane si confermano al passo con le tendenze nell’estate 2025: guarda nella gallery le loro scarpe preferite.

