Tendenza sheer: da Sanremo ai red carpet internazionali, viva le trasparenze

Stagione dopo stagione, c’è un trend che non sembra essere destinato a passare di moda: gli abiti trasparenti. Le proposte sheer stanno vivendo un momento d’oro. A mantenere sempre vivo l’interesse ci pensando le star, che dettano tendenze e che sono imitate in tutto il mondo. Nel weekend appena trascorso Carlotta Ferlito ha festeggiato il 30esimo compleanno con un long dress see-through ricoperto di cristalli di Formeri Atelier. Chi sono le altre vip che amano questo mood?

A Sanremo

Il Festival di Sanremo è finito ma se ne continua a parlare. Nell’edizione 2025 non sono mancati gli spunti di moda sul palco dell’Ariston. Dagli outfit di Miriam Leone a quelli di Alessia Marcuzzi, abbiamo assistito a cinque giorni all’insegna dell’alta moda. Il mood sheer sembra essere stato il preferito dalle protagoniste della kermesse, sia dalle co-conduttrici che dalle cantanti in gara. Clara e Gaia hanno inaugurato il trend trasparente nel corso della prima serata: paillettes Roberto Cavalli per la prima, tessuto sheer Dilara Findikoglu per la seconda. Trasparenze tra gli strass anche per Antonella Clerici e per Marcella Bella, in Amen. Serena Brancale in Balestra ha giocato con il vedo-non vedo tra i pezzi mentre Bianca Balti ha incantato con due vestiti see-through, firmati Fendi e Ermanno Scervino.

Sul red carpet

Passiamo ora alle star hollywoodiane. Ai Grammy Chrissy Teigen ha fatto galoppare la fantasia: l’abito in rete con dettagli di pelle di Christian Siriano è teatrale e molto sexy. Cristalli protagonisti negli outfit di Sabrina Carpenter e Camila Cabello. All’evento SNL50: The Anniversary Special la Carpenter si è affidata a Versace, maison per cui è testimonial, sfoggiando un modello in tulle nude-illusion, con scollatura a cappuccio drappeggiata e ricamo di perle effetto chandelier. Focus sulle gambe per la Cabello, con un long dress lavorato di Sabina Bilenko, caratterizzato da un bustino steccato color champagne. L’outfit più curioso è quello di Jennifer Lopez: l’attrice ha recitato in Kiss of the Spider Woman e, al Sundance Film Festival, si è vestita a tema, con una creazione di Valdrin Sahiti: una ragnatela di cristalli avvolgeva il suo corpo sinuoso.

Le esagerate

Il trend sheer impazza e, nella maggior parte dei casi, la resa è maliziosa e velatamente provocante. Come sempre accade però, ci sono star che amano esagerare, attirandosi tutta l’attenzione addosso. Bustino steccato, trucco scenico, tessuto trasparente e capezzoli a vista per Julia Fox, sul red carpet londinese dei Fashion Awards. A Parigi per la fashion week, Lourdes Leon ha davvero lasciato poco all’immaginazione, presentandosi allo show Saint Laurent con un modello fasciante in rete sottillissima che svelava interamente il seno: sotto ha scelto di indossare solo un perizoma nero. In tema di audacia sfacciata, nessuno batte Bianca Censori, praticamente nuda sul red carpet dei Grammy, insieme a Kanye West: decisamente too much. Guarda nella gallery i look trasparenti delle star.

