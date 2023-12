Da Simona Ventura a Sophie Codegoni, le vip che non rinunciano al tailleur

Le mode cambiano, il tailleur resta. Dal rigoroso power dress simbolo degli anni ’80 alle versioni più giocose e informali di oggi, il completo giacca e pantalone ha dovuto reinventarsi e aggiornarsi ma ha saputo sempre come farsi amare. In questa stagione in particolare è di tendenza, complici anche le vip che ne scelgono di tutti i colori e per ogni occasione, dando un’interpretazione sexy e femminile di uno stile nato come maschile.

In tv col tailleur

Il tailleur imperversa ovunque, dalle apparizioni mondane ai momenti privati, e anche in tv se ne vedono in abbondanza. Beatrice Luzzi al “Grande Fratello” ne ha sfoggiato uno bianco gessato, composto da giacca, panciotto e pantaloni a palazzo. Anche Simona Ventura ha scelto un completo pantalone: il modello Pinko ha giacca doppiopetto, di un blu elettrico di grande tendenza. Maria De Filippi ne ha fatto il baluardo di Tu si que vales, proponendo ad ogni puntata un modello diverso. Alcuni di questi, li ha riproposti anche ad Amici: basta un cambio di scarpe.

Sotto la giacca niente

Ci sono tanti modi di portare il tailleur, ma di certo il più sensuale è quello con la giacca a pelle e la scollatura che lascia uno scorcio provocante sul pizzo della biancheria o sul décolleté nudo. Lo ha indossato così Isabella Ferrari, che una volta di più sì è dimostrata regina di classe e sensualità con blazer e pantaloni rosa cipria. Adriana Lima ha adottato lo stesso stile, scegliendo un completo dal taglio più rigoroso ma reso sexy dall’assenza della camicia. Anche Giorgia Venturini, in completo Ermanno Scervino a quadri su base grigia, gioca con il look in bilico sulla linea sottile tra formalità e sensualità: look perfetto per X-Style.

Tutti i colori del tailleur

Da quello bianco di Francesca Fagnani a quello nero che Sophie Codegoni ha indossato per l’ospitata a “Verissimo”, le sfumature che colorano tailleur sono infinite. Sono lontani i tempi in cui si osava poco con le nuance, preferendo tinte scure e decise, che dessero un senso di sobrietà e serietà. Ora con il completo pantalone si può anche osare, e puntare su colori allegri e vistosi come fa Marina Di Guardo, in verde smeraldo Pennyblack.

Ma il primato per il tailleur più insolito e audace va a Micaela Ramazzotti: il suo look e tutti gli altri li trovi nella gallery.

