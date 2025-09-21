Predica America First, ma veste Made in Italy: il paradosso di Trump svelato da uno smoking

Un dettaglio fotografico non passa inosservato: durante una cena privata con i suoi sostenitori in Virginia, Donald Trump Made in Italy diventa il binomio che sorprende. Il presidente ha indossato uno smoking nero con etichetta Stefano Ricci, maison fiorentina di lusso. Un contrasto evidente per chi ha costruito la sua politica sull’idea di “America First” e sui dazi contro le importazioni dall’Europa. La scelta, però, svela come l’attrazione per lo stile italiano resti irresistibile — e qui potrebbe esserci anche l’influenza di Melania Trump, da sempre appassionata di griffe italiane e che proprio di recente ha sbalordito il mondo coi suoi look durante la visita in Gran Bretagna.

Lo scatto che svela l’etichetta: Trump Made in Italy

La scena arriva da un evento privato in Virginia. Tra i sorrisi con i suoi sostenitori, Trump indossa uno smoking elegante. È una foto ravvicinata a fare la differenza: l’etichetta cucita all’interno della giacca rivela il nome di Stefano Ricci, maison italiana di lusso fondata a Firenze e conosciuta per la sartoria su misura. L’immagine rilancia il binomio Trump Made in Italy, rendendo ancora più evidente il paradosso politico che accompagna il presidente americano.

Chi è Stefano Ricci: lusso fiorentino e sartoria d’eccellenza

Nata negli anni Settanta, la griffe Stefano Ricci ha costruito un impero del lusso esclusivo, con boutique nelle capitali mondiali e clienti di altissimo profilo. I suoi smoking, realizzati in tessuti pregiati, possono superare i 5.000 euro, con pezzi su misura che arrivano a cifre ancora più elevate. La maison, che nel 2025 ha dichiarato l’impatto potenziale dei dazi americani sulle proprie esportazioni, è un punto fermo per l’élite internazionale che cerca eleganza e artigianalità italiane.

Il contrasto: slogan “America First” vs Trump Made in Italy

Non è la prima volta che lo stile smentisce la politica. Trump ha costruito la sua immagine pubblica anche su slogan economici, promuovendo dazi contro i prodotti europei e rivendicando il primato dell’industria americana. Eppure, quando si tratta di abiti formali, la scelta ricade sul meglio del lusso internazionale. Il contrasto Trump Made in Italy sottolinea una contraddizione evidente: da un lato il protezionismo, dall’altro il fascino del guardaroba europeo.

Il tocco di Melania: perché l’Italia piace (molto) alla first lady

Dietro la scelta dello smoking potrebbe esserci la mano di Melania Trump, da sempre icona fashion e grande estimatrice del Made in Italy. Dagli abiti firmati Dolce & Gabbana ai tailleur griffati da maison europee, la first lady ha spesso affidato la sua immagine pubblica all’eleganza italiana. Non sarebbe quindi sorprendente se fosse stata lei a indirizzare il presidente (non sarebbe la prima volta) verso una griffe come Stefano Ricci, sinonimo di stile sofisticato e senza tempo.

Uno smoking da oltre 10mila euro

Lo smoking indossato da Trump segue i canoni più classici: tessuto nero in lana pregiata, revers lucidi e taglio sartoriale che valorizza la figura. La giacca monopetto con bottone singolo mette in risalto la silhouette, abbinata a una camicia bianca dal colletto rigido e papillon nero coordinato. Firmato Stefano Ricci, lo smoking rientra nella fascia di prezzo alta della maison, con capi che partono dai 5.000 euro e possono superare i 10.000 nella versione su misura. Un look essenziale ma potente, che conferma come il presidente sappia giocare la carta del Trump Made in Italy anche nei momenti più simbolici della sua campagna politica.

Prezzo, dettagli e dove si compra: lo smoking nero “alla Trump”

I capi Stefano Ricci sono disponibili solo nelle boutique monomarca o nei corner selezionati delle città più importanti del mondo, da Firenze a New York, da Dubai a Hong Kong. Gli smoking simili a quello sfoggiato da Trump rientrano tra i pezzi più esclusivi, pensati per una clientela internazionale che non bada a spese. L’acquisto è riservato a pochi, sia per il prezzo che per l’approccio tailor made. Non un semplice completo, ma un investimento di stile che parla italiano.