Pantaloni morbidi, maniche lunghe e nero non fanno certo pensare a qualcosa di sexy ed elegante. Invece c’è un trend che sta spopolando questa stagione tra le star di tutto il mondo e che sexy ed elegante lo è eccome: la tuta all black e piena di lustrini.

A lanciare questa tendenza in Italia ci hanno pensato le signore della tv in queste settimane. La prima in assoluto è stata Alessia Marcuzzi, che si è scatenata in prima serata a Le Iene con una jumpsuit luccicante e zippata di Philosophy by Lorenzo Serafini. Stesso modello per Emma Marrone a Tu si que vales. Se la Marcuzzi opta per un paio di décolleté rosso fuoco, Emma punta su tronchetti neri con applicazioni brillanti.

Silvia Toffanin, un’altra protagonista del piccolo schermo, è impeccabile con una tuta Silvian Heach sciancrata in vita e decorata sul bavero con tantissimi Swarovski. La padrona di casa di Verissimo conquista con il suo charme.

Qualcuno ha visto una pattinatrice più chic di Giorgia Palmas? La fidanzata di Filippo Magnini è una visione sul ghiaccio mentre posa con una creazione Atelier Emé. La tuta effetto smoking in velluto e cady ha sensuali maniche in chiffon che lasciano intravedere le braccia. Stesso brand ma modello più casto, seppur altrettanto d’impatto, per Elodie Di Patrizi.

Ci spostiamo a Hollywood dove la splendida Dakota Johnson lascia tutti a bocca aperta con la sua bellezza, accentuata dalla jumpsuit con cintura e strass firmata Saint Laurent. Capelli raccolti, sandali e gioielli minimal per un outfit davvero bonton. La top model Doutzen Kroes sta bene con tutto, inclusa la tuta in pelle e borchie di Isabel Marant, difficilissima da portare. Niente maniche ma preziose applicazioni bianche per il modello monospalla di Georges Chakra indossato dalla sorridente Gabrielle Union.

A caccia di look per le feste? Le tute nere luccicanti sono quello che fa per voi.

