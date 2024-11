Tutti gli outfit di Diletta Leotta a La Talpa

La conduttrice sceglie la chiave della sensualità elegante, mostrandosi anche con look casual

Con la vittoria di Alessandro Egger e la rivelazione della “Talpa”, Lucilla Agosti, si è conclusa questa edizione del reality di Canale 5. La conduttrice Diletta Leotta, al suo esordio in un ruolo del genere, si è dovuta destreggiare tra le prove, le rivalità tra i concorrenti e il nuovo format del programma. La Talpa infatti è stato anche un esperimento innovativo che ha voluto proporre gran parte dei contenuti su Mediaset Infinity.

La “nuova” Talpa

Nella nuova veste di format non solo televisivo, La Talpa ha voluto puntare a un target più giovane. L’approccio tecnologico non è solo di posizionamento del contenuto, ma ben visibile anche in scena. Dai tablet ai lettori di impronte, alle ambientazioni, l’intento era ben chiaro. Va probabilmente nella stessa ottica la scelta della conduttrice Diletta Leotta, 33enne, forte di una enorme platea social, seguitissima nel mondo sportivo, al centro del gossip dai diversi anni.

La conduzione di Diletta Leotta

La sfida non era facile, ma l’impegno non è mancato. Nonostante la chiusura anticipata, Diletta Leotta può dirsi soddisfatta. Alla mancanza di esperienza, la bionda siciliana ha supplito con grinta e simpatia, tanto da conquistarsi diversi complimenti dai follower e la stima dei concorrenti. “Sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità”, ha dichiarato Gilles Rocca. E in quanto ad eleganza, non possiamo che confermare.

Lo stile di Diletta Leotta

In fatto di stile, Diletta Leotta sa il fatto suo. La sensualità è la sua carta vincente. Senza aver mai negato la chirurgia estetica, ha sempre giocato con gli outfit, puntando su silhouette e décolleté.

A La Talpa ha sfoggiato diversi look e brand che confermano il trend. A suo agio tra i concorrenti, ha alternato mise eleganti a look più casual, portati con disinvoltura e uguale charme. Capelli sciolti o raccolti, una bellezza che ha molti estimatori.

Tutti i vestiti di Diletta Leotta

Esordio in un avvolgente vestito beige Self Portrait per Diletta Leotta. Nella stessa puntata ha sfoggiato anche un abito nero Tom Ford con profonda scollatura. Sono due anche gli outfit della seconda puntata, entrambi Rick Owens, uno dei quali con l’iconica scollatura scelta anche da Kim Kardashian e Arisa. Alessandra Rich firma gli abiti che la conduttrice ha indossato durante la terza puntata: un vestito chiaro con volant sulle spalle e un long dress nero aderente. E veniamo all’ultima serata, che ha visto condensate più puntate insieme. Tra gli outfit spicca uno smoking nero con papillon e un abito luccicante Retrofete, ricoperto di catenine scintillanti: guardali tutti nella gallery.

