Su Instagram le celebrità dispensano consigli praticamente su tutto: dall’abbigliamento agli accessori, passando per il make up. Ma non solo: viaggi, arredamento, ricette… non c’è argomento che non sia a portata di influencer. Basta chiedere, ed ecco che dai vip arrivano anche pareri su ogni sorta di letture: c’è chi condivide il libro che ha amato, chi mostra il titolo che sta leggendo adesso, chi lancia quello che ha appena scritto. Con la scusa della letteratura, i vip ne approfittano per un selfie. Ma in questo periodo di forzata immobilità perché non dare un’occhiata alla loro libreria?

I TITOLI PIU’ AMATI DAI VIP



Tiziano Ferro, ad esempio, spazia tra fumetti (Zerocalcare) e narrativa classica (Josè Saramago). A Laura Torrisi è piaciuto particolarmente Heartquake di Oscar Travino. Francesca Pascale rispolvera un classico sempre attuale: Lolita di Vladimir Nabokov. Chiara Ferragni legge un libro sulla speranza Everything is F*cked di Mark Manson. Belen Rodriguez durante l’ultimo viaggio ha apprezzato La ladra di frutta di Peter Hanke. Emma Marrone fa vedere i 6 titoli con cui trascorrerà le prossime giornate. C’è anche Martina Stella che raccomanda La ragazza di Roma Nord, libro scritto dal suo amico Federico Moccia.

QUELLI CHE LANCIANO IL PROPRIO LIBRO

Non mancano quelli che danno consigli un po’ di parte, ma sempre bene accetti, e approfittano dei social per lanciare i libri che loro stessi hanno scritto. Da qui non se ne va nessuno di Alba Parietti, in cui la diva della tv ricostruisce la storia della sua famiglia. Vanessa Incontrada è al suo secondo libro, Le bugie uccidono, scritto insieme a sua madre. Elena Santarelli ha raccontato della malattia del figlio in Una mamma lo sa, il cui ricavato verrà devoluto alla Onlus Progetto Heal. Fabio Volo posa beato tra decine di copie del suo Una gran voglia di vivere. Benedetta Parodi prende i fan per la gola con le sue Ricette Salvacena.

Titoli diversi per lettori diversi: se sei in cerca di un bel libro per trascorrere queste giornate cerca uno spunto nella gallery…

