Unghie lunghe e smalti chiari, le manicure preferite dalle vip

Nei loro scatti social, le vip mettono spesso in evidenza le mani mentre sfoggiano anelli e bracciali, mentre tengono uno smartphone per farsi un selfie, quando posano incorniciando il viso tra le dita. Le loro manicure catturano l’attenzione e anche le scelte su lunghezza e colore delle unghie sono indicatrici delle tendenze. Ad andare per la maggiore al momento sembrano essere quelle lunghe e dai colori nude, anche se non manca qualcuna che sceglie nuance più scure.

Da Milano a Parigi, unghie da fashion week

Un outfit ben riuscito non è solo questione di abbigliamento: ogni dettaglio conta e questo vale a maggior ragione alle fashion week, dove le vip che partecipano alle sfilate vengono scrutate in ogni dettaglio. Per gli show di Milano, Giulia Salemi alla sfilata di Roberto Cavalli ha scelto uno smalto rosa chiaro sulle unghie lunghissime, mentre Veronica Ferraro, fresca di nozze con Davide Simonetta, all’evento di Missoni ha preferito il bianco latte. Sophie Codegoni invece, partecipando agli happening di Parigi, ha sfoggiato una manicure color bianco latte.

Unghie lunghissime

Le unghie lunghissime possono sembrare scomode, ma restano sempre amatissime: del resto è solo questione di abitudine. Le sceglie Giulia De Lellis, con una forma a mandorla e uno smalto molto chiaro. Stessa scuola di pensiero per Elisabetta Canalis, con una manicure anni Ottanta caratterizzata da smalto perlato. Elettra Lamborghini mostra le sue in un selfie allo specchio, mentre al dito sfoggia un inconfondibile anello Hermès. Quelle di Matilde Gioli sono davvero estreme, a stiletto e con disegni glitterati: l’attrice le porta così per esigenze di copione.

Smalti dai colori neutri

Quella degli smalti dai toni neutri sembra essere proprio il nuovo trend. Non manca chi sfoggia unghie colorate, scegliendo anche tonalità molto cupe, ma la maggior parte delle vip preferisce nuance che vanno dal nude al latte. Aurora Ramazzotti punta su una manicure baby boomer, mentre Elena Barolo preferisce un effetto gloss. Anche Giorgia Palmas ha optato tutto su un effetto naturale e delicato scegliendo una colorazione nude. Bianca Atzei va in bianco.

Le unghie scure

Se la stragrande maggioranza delle vip punta su colori chiari e neutri, anche lo smalto dai toni intensi ha il suo fascino. Paola Turani dimostra di essere sul pezzo in quanto a mode stagionali e sfoggia un bordeaux, uno dei colori di tendenza dell’autunno. Zoe Saldana al Toronto Film Festival ha scelto il nero su unghie corte. Una nuance scura l’ha scelta anche Maria Esposito, che posta scatti social dal set di Mare Fuori.

Anche Chiara Ferragni e Chiara Nasti hanno sfoggiato sui social le loro manicure. Hanno seguito le tendenze o le loro unghie vanno controcorrente? Scoprilo sfogliando la gallery.

