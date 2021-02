Quando sei annoiato, decolora. Con queste parole e un selfie in primo piano, Ricky Martin ha svelato al mondo la sua nuova barba biondo platino. Con tanto tempo a disposizione a causa della pandemia, il cantante è a caccia di passatempi. Se la barba colorata è più insolita, sono tantissimi gli uomini famosi che negli anni si sono concessi la chioma bionda.

Uno dei platinati più famosi è senza dubbio David Beckham. L’ex stella del calcio ha cambiato innumerevoli look nel corso degli anni e ha scelto i capelli platinati anche nel giorno delle sue nozze con Victoria Beckham. Segue le orme paterne Romeo Beckham che ha recentemente debuttato come modello su L’Uomo Vogue sfoggiando la zazzera bionda. Torniamo a occuparci di calciatori, famosi (anche) per le loro acconciature. Quando erano entrambi al Barcellona, Neymar e Lionel Messi si sono fatti biondi insieme. Ad agosto 2020 Mauro Icardi, giocatore del PSG, è volato a Ibiza con la moglie Wanda Nara. Per le vacanze Maurito si è concesso un colpo di testa, decolorandosi completamente.

Passando a attori e cantanti, Jared Leto è noto per i suoi continui cambia in tema di capelli ma il biondo sembra essere uno dei suoi prediletti. Volto da bambino e chioma platino con ciuffo vistoso per Justin Bieber, che spesso si decolora solo le punte o si concede delle meches. Come non citare Fedez? Il rapper cambia capelli alla stessa velocità con cui cambia maglietta. Come si presenterà a Sanremo? Scopri nella gallery tutti i maschi famosi con i capelli biondi.

