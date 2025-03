Le vacanze al caldo delle vip: sole, mare e bikini sexy

A Carnevale ogni scherzo vale… anche lasciare i rigidi climi europei per volare al caldo. Sono molte le vip di casa nostra che, complici le chiusure delle scuole o semplicemente una pausa dal lavoro, ne hanno approfittato per trascorrere una settimana in bikini. C’è chi viaggia in gruppi numerosi e chi preferisce non svelare gli accompagnatori: di certo, tutte amano mostrare i bikini striminziti e accattivanti.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle Maldive

“Quite a group!” scrive Michelle Hunziker su Instagram, nell’annunciare un viaggio di gruppo alle Maldive. Sedici amici, per una settimana all’insegna del divertimento e del relax. Nella comitiva non poteva mancare Ilary Blasi, molto amica di Michelle, che si è fatta accompagnare dal fidanzato Bastian Muller e dalle figlie Chanel e Isabel. Dopo le vacanze in montagna, appuntamento ormai fisso per loro, le due hanno scelto l’esclusivo atollo di Ari. La sfida in bikini è quantomai agguerrita: sia la Blasi che la Hunziker sono appassionate di fitness e i risultati si vedono! La showgirl svizzera sembra prediligere i due pezzi, in particolare quelli colorati in tessuto crinkle firmati MC2 Saint Barth. La proposta bianca di Exilia è invece molto chic. Opzioni variegate per Ilary: dal modello con top a fascia e culotte a vita alta di Mermazing all’intero in velluto, la presentatrice romana sceglie le tonalità del viola. Per la sera via libera a slipdress che sottolineano le curve e l’abbronzatura.

Federica Nargi vola ai Caraibi

Vacanza in compagnia anche per Federica Nargi che, dopo aver trascorso la settimana di capodanno alle Maldive, per Carnevale ha virato su Santo Domingo. Con lei ci sono il compagno Alessandro Matri e le due figlie, Sofia e Beatrice, oltre a un gruppo di amici con bambini. I colori caraibici fanno da sfondo ai magici scatti della Nargi. Il volto sorridente, la pelle già abbronzata, i gioielli in oro che risplendono sotto i caldi raggi del sole: la Nargi è una visione. Il bikini verde a triangolo e quello animalier, entrambi MC2 Saint Barth, si sposano perfettamente con le nuance dell’isola. In posa sotto le palme con la famiglia, sulla spiaggia per la tintarella o a spasso per le boutique di quadri del paese, Federica non sbaglia un colpo in quanto a look da viaggio.

Elisabetta Gregoraci a Dubai

In tema di outfit modaioli, è difficile battere Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha deciso di ricaricare le pile prima di dedicarsi agli impegnativi eventi della Milano Fashion Week. E’ Dubai la meta scelta: la città degli Emirati Arabi è come una seconda casa per lei, che ama ritirarsi tra palme e grattacieli ogni volta che può. Gli scatti in spiaggia sono spettacolari: in acqua o durante una passeggiata sul bagnasciuga, Elisabetta non riesce a nascondere la felicità. Il bikini verde di Cristina Ferrari ricorda l’aurora boreale ed è abbinato a una gonna lunga fino ai piedi. Sensualità per la sera, con la Gregoraci che evidenzia il décolleté in un long dress nero minimal e sensuale. Luccichii ai piedi, con i sandali di Mach&Mach dal grosso fiocco argento centrale. L’estate è ancora lontana ma non è mai troppo presto per prendere ispirazione di swimwear: guarda nella gallery gli outfit vacanzieri delle vip.

