Valentina Cabassi scatena la polemica con le foto a una settimana dal parto

Sono bastate poche foto di una passeggiata con passeggino per attirare le polemiche: Valentina Cabassi non avrebbe mai pensato che oltre ai (numerosissimi) like sarebbe stata attaccata per… il suo outfit. A pochissimi giorni dal parto.

Chi è Valentina Cabassi?

Modella e influencer, Valentina Cabassi è nata a Milano nel 1996. La sua vita ha cambiato direzione quando nel 2020 ha interpretato il ruolo della protagonista nel video Superclassico di Ernia. E’ in quella occasione che è scoppiata la scintilla con il rapper e la loro relazione ha avuto inizio.

A febbraio la coppia ha annunciato sui social l’arrivo della loro prima figlia. Il 7 luglio 2025 la piccola Sveva è venuta al mondo, e i neogenitori hanno condiviso la gioia sui profili social con le parole “Siamo innamorati persi, è una magia”.

Ernia, Valentina e Sveva, annuncio in musica

“Fuori a luglio”, aveva scherzato Ernia, postando l’arrivo della piccola nel gergo musicale che si usa quando si annuncia un nuovo disco. “Sveva fuori due giorni fa” aveva poi scritto di fianco a uno scatto con la bambina appena nata. E persino il nome della figlia ha a che fare con una canzone: “Sveva, ho sognato che ti chiamavi Sveva…” è un verso di una sua canzone Buonanotte, contenuta nell’album Io non ho paura (2022). Nel brano l’artista affronta con grande delicatezza il dolore di un aborto spontaneo, immaginando una figlia che non è mai nata. Questo nome, quindi, rappresenta un desiderio, un’assenza e un dolore. Come se quel sogno interrotto si fosse finalmente realizzato, un cerchio che si chiude, ma anche un nuovo inizio pieno di significato per lui e Valentina Cabassi.

Il post della polemica

Una settimana dopo il parto, Valentina Cabassi ha condiviso una serie di foto che la ritraggono col passeggino Stokke a spasso per Milano. Top e pantaloncini aderenti, sneakers e occhiali da sole, i capelli raccolti e la gioia di una neomamma che porta a spasso la sua bambina in un caldo luglio. “Abbiamo scoperto le passeggiate ci piacciono molto”, scrive semplicemente, raccogliendo auguri e complimenti anche da influencer come Cecilia Rodriguez, Natalia Paragoni, Elisa Maino, Valentina Ferragni. Ma tra i commenti ecco che piovono delle critiche.

“Basta con queste visioni distorte della realtà – È un modello finto e inarrivabile – Fake – Ricordiamoci che non è la normalità per tutte – Questi modelli di perfezione stanno creando problemi gravissimi – La tutina è messa apposta per far discutere! – Non facciamo credere che sia normale tutto ciò alle neo mamme – Io per 10 giorni dopo la nascita di mia figlia non riuscivo a camminare o a sedermi” scrivono i follower.

L’outfit di Valentina Cabassi

L’influencer 29enne nelle foto indossa un look aderente che mette in evidenza il fisico. Valentina Cabassi ha scelto per la sua passeggiata con Sveva un outfit CBS composto da top e shorts della linea Freedom: realizzati in un tessuto liscio e setoso, sono pensati per muoversi liberamente, indipendentemente dall’allenamento, garantendo traspirabilità e compressione moderata.

Si tratta quindi di capi leggermente contenitivi, che assecondano il movimento e garantiscono comfort.

La risposta di Valentina è in un video

Ogni parto è diverso e ogni donna ha una storia a sé, un proprio fisico e un post partum diverso. Si tratta di fortuna, di genetica, di età e di stile di vita: le variabili sono tantissime.

Su TikTok, ancora con lo stesso look aderente, Valentina Cabassi ha raccontato la sua esperienza del parto. “Non ho niente di negativo da dire. Il parto è durato 4 ore ed è stato veramente meraviglioso e relativamente breve. Mi hanno detto che il fatto che io mi sia allenata molto in gravidanza ha facilitato il tutto perché io ero molto elastica”, ha raccontato.

“Non so se mi ha aiutato anche il té di foglie di lampone che ho bevuto a partire dalla trentaquattresima settimana di gravidanza. Per me è stata un’sperienza magica che rifarei ora”, ha detto l’influencer. Ed ecco spiegate le foto strepitose a una settimana dal parto.

