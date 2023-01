Sfida di sensualità tra le sorelle Ferragni al compleanno di Valentina

Cifra tonda per Valentina Ferragni. Il 29 dicembre la più piccola delle tre sorelle Ferragni ha festeggiato i trent’anni. A fine anno Valentina aveva organizzato una cena con la famiglia e gli amici più stretti ma l’influencer ha atteso che rientrassero tutti dalle vacanze per un party in grande stile… all’insegna della sensualità.

Nuovo fidanzato per Valentina?

Sabato sera Valentina Ferragni aveva fatto sapere ai follower di essere pronta per una nottata memorabile, poco dopo si è saputo quale fosse l’occasione festosa: il suo party di compleanno. In un locale milanese l’imprenditrice ha fatto festa fino al mattino tra musica, balli, tequila e cibo. C’è stato ovviamente anche spazio per un po’ di gossip. In discoteca infatti era presente anche Manu Rios. Sono mesi che l’attore spagnolo viene indicato come il nuovo amore di Valentina, dopo la fine della storia decennale con Luca Vezil. Sebbene lei continui a professarsi single e felice, la Ferragni non si è trattenuta, ancheggiando intorno a lui con fare provocante: sono solo amici?

La festeggiata tutta paillettes

La regina della serata era ovviamente Valentina Ferragni. La festeggiata si è accertata di avere tutti gli occhi su di sé, facendosi realizzare da Pinko una catsuit viola ricoperta di paillettes, che fasciava maliziosamente le sue forme. Lei non si è risparmiata, mettendosi in posa da tutte le angolature. Tra i vari momenti di divertimento, la Ferragni ha anche intrattenuto i suoi ospiti con un ballo bollente, circondata da ballerini maschi. Sul far del mattino, dopo essersi scatenati in pista, l’influencer con tanto di vassoio in mano ha distribuito hamburger e patatine ai presenti.

Chiara desnuda

Al party non mancavano le sorelle Chiara e Francesca Ferragni. Quest’ultima ha optato per un minidress arancione con dettagli cut-out. Chiara Ferragni ha invece esagerato, con un abito-sottoveste tutto pizzi e trasparenze di Nue Studio (1.265 euro). Il vestito, cortissimo, era abbinato a un paio di cuissard in vernice nera firmati The Attico (2.838 euro). L’imprenditrice, che si prepara per la co-conduzione del Festival di Sanremo, ha optato per un make-up sui toni del blu. Con lei c’era il marito Fedez, con un outfit decisamente più casual. Il rapper ha anche cantato la hit “La dolce vita” insieme a Mara Sattei.

Le critiche

Chiara Ferragni era strepitosa e super sexy ma per alcuni ha rubato la scena alla sorella Valentina Ferragni, proprio nel giorno della sua festa. I commenti social non si sono fatti attendere. E’ necessario andare in giro come una maîtresse per il compleanno di tua sorella? – Ma un po’ di rispetto per tua sorella? – Sei senza vergogna – Puoi mettere tutto ma manca la classe – Sei volgare, capisco la moda però adesso stai esagerando, hanno scritto i follower. Voi cosa ne pensate? Sbirciate i look nella gallery.

