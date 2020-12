Un servizio fotografico rivela inconsapevolmente come nascono i post degli influencer. La protagonista è Valentina Ferragni, avvistata in un parco insieme al fidanzato Luca Vezil. I due sono affiatatissimi e soprattutto fortissimi sui social: la sorella di Chiara Ferragni si avvia verso i 4 milioni di follower, lui ne ha già 1 milione.

La location giusta

“White Sunday” ha scritto Valentina Ferragni di fianco al post che la vede di bianco vestita su un tappeto di foglie gialle. La realtà è invece molto meno fiabesca. Intanto non si tratta di domenica, ma lo scatto è qualche giorno prima. Un raggio di sole penetra la nebbiolina leggera di Milano e il parco Indro Montanelli, in zona Porta Venezia, accoglie tra i suoi colori autunnali i due fidanzati con cane. Una passeggiata con qualche bacio (nonostante le mascherine) e la scelta del luogo giusto. Macchina fotografica alla mano (e sacchetti per le deiezioni del cane al collo), Luca Vezil scatta qualche foto alla sua Vale. Prova inquadrature differenti e i due insieme le commentano.

L’engagement del cane

Mentre Pablo Vezagni (il french bulldog con i loro cognomi incrociati, che ha persino un profilo Instagram personale) fa i suoi bisognini e interagisce con gli altri cani incontrati al parco, Valentina e Luca proseguono a scattare. Anche Valentina Ferragni ritrae Luca Vezil, che nel frattempo ha tolto la giacca e il guinzaglio dal collo, e ha preso Pablo sulle spalle. Chi non farebbe like a quel dolcissimo musetto?

Le aziende

Le foto, ritoccate e post prodotte in modo da ottenere colori migliori, un’inquadratura suggestiva e un’esposizione più bella, saranno poi postate nei rispettivi profili Instagram dei due influencer. Valentina Ferragni ha accuratamente scelto l’outfit per l’occasione, quasi sicuramente fornito dalle aziende con cui collabora: molto riconoscibile la Chanel sottobraccio, mentre i pantaloni sono firmati Isabel Marant. Capelli dietro le orecchie per mostrare Uali, l’orecchino che ha appena lanciato. Pubblicherà la foto qualche giorno dopo, ottenendo più di 130mila consensi. “Solo” 30mila, invece, per Luca Vezil (e Pablo).

