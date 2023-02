Valentina Ferragni in lingerie: “Me ne frego degli hater”

L’amore per se stessi e per il proprio corpo, come condizione indispensabile per la serenità. La voglia di piacere a se stessi prima che agli altri: Valentina Ferragni ne ha fatto il proprio stile di vita. Nonostante gli hater, nonostante chi la giudica solo come la sorellina di Chiara Ferragni. E poiché ama trasmettere messaggi positivi e inclusivi, è stata scelta da Yamamay come testimonial della collezione San Valentino. A Lookdavip si è raccontata con semplicità e abbiamo scoperto una donna sicura, sensuale, forte e… bellissima.

Valentina, qual è il tuo capo di lingerie preferito e di cosa potresti fare benissimo a meno?

“Non potrei fare a meno delle mutandine. Slip, culotte o perizoma, dipende… dal periodo del mese. Il reggiseno lo amo ma non lo metto tutti i giorni, non ne ho bisogno”.

Abbini la lingerie al tuo look, al tuo mood o alla situazione?

“Tutte e tre sono correlate. Dipende dall’outfit, ma anche da quello che devo fare. Mi piace cambiare! Amo molto il nero, però mi piace anche il bianco. Come colori apprezzo tantissimo il rosso. Mi piace il pizzo, ultimamente anche gli strass”.

Qual è il capo della collezione che preferisci?

“Forse quello che più mi rappresenta, perché un po’ romantico e un po’ sfizioso, era il completo di pizzo rosso e rosa, con la scritta ‘Just Love’ ricamata e con dei cuoricini. Un po’ vedo non vedo… E poi mi è piaciuto molto anche un altro look un po’ più audace, un body con la guepiere. Insomma non mi è dispiaciuto affatto vedermi in una maniera un po’ diversa dal solito”.

Come è nata questa collaborazione tra Valentina Ferragni e Yamamay?

“Una cosa che accomuna sia me che l’azienda è il voler far vedere una donna che sia vera e reale in tutto e per tutto. Io sono orgogliosa di me, del mio corpo, del mio lavoro, mi piace tantissimo fare sport… però ho anche dei difetti, dei limiti. Sono normale”.

Sei stata scelta dal brand come modello di self-confidence e body-positivity: cosa pensi del tuo corpo, ti piaci?

“Devo ringraziare soprattutto mia mamma che ci ha fatto crescere con l’idea che eravamo belle per come eravamo. E quindi devo dire ad oggi ho un rapporto con me stessa che è molto bello. Ovvio non è che tutte le mattine dico ‘wow!’. Come tutte, ti svegli la mattina, magari hai il ciclo, non ti vedi bella, hai un po’ di ritenzione… però devo dire che mi piaccio e ho imparato ad accettare quella che sono e a usare questo come punto di forza”.

In ambito familiare chi è il tuo modello di femminilità?

“Sicuramente la mia mamma, dicono anche che le somigli tanto. Ha fatto tre figli ed è sempre bella ed elegante. Poi ovviamente anche le mie sorelle, ho sempre voluto essere come loro. Mi piace apparire sensuale ma senza scadere nella volgarità”.

Non è la prima volta che Valentina Ferragni è testimonial di una linea d’intimo: ti senti a tuo agio a scattare con questi capi?

“Stavolta è stato bello perché ero a casa mia quindi mi sentivo molto a mio agio. Mi piace mettermi un po’ anche in discussione, magari vedermi in una veste anche un po’ diversa… Senza però essere troppo differente dalla ragazza che sono”.

A cosa fai attenzione nelle foto che ti ritraggono?

“Guardo molto il contesto in generale, l’insieme. Non ho un punto di me su cui concentro l’attenzione. Su una foto di viso la cosa che guardo maggiormente sono gli occhi, lo sguardo e il sorriso. Forse alcune volte potrei fare anche foto più belle invece mi piace questa cosa di dimostrare sempre che sia un momento vero, non finto”.

Da quanti anni hai il profilo Instagram?

“Da 11 anni, facevo l’università. Ho studiato “Linguaggi dei media, comunicazione e marketing” alla Cattolica di Milano”.

E’ cambiato il mondo dei social dal tuo primo post?

“Sono cambiata io. Sono ovviamente meno spontanea, meno ingenua e meno spensierata. Però ho sempre voluto mettermi in prima persona e dire quello che pensavo. Ho i miei buoni vecchi hater che mi seguono da anni: alcuni hanno mollato la presa, altri cambiano nome e ne escono di nuovi”.

Leggi i commenti che ti fanno i follower?

“Sì, li leggo, però ho imparato a non leggere tutto. A non dare troppo peso. A focalizzarmi sui commenti positivi, che non sono scontati. Spesso i miei follower prendono le mie difese rispondendo a chi mi critica”.

Ti criticano per cosa?

“Sono sempre stata molto presa di mira sul mio peso, sulle mie forme. Le persone dibattevano sul fatto che non potessi lavorare nella moda perché troppo fuori forma, per il pubblico dei social. E ovviamente mi ha destabilizzato questa cosa.

I miei video e le foto che riguardano la pole dance sono pieni di gente che sentenzia che sono troppo nuda per fare pole dance. O sono troppo grassa… o entrambe le cose”.

Come si fa ad accettare i commenti negativi sui social?

“A quelle persone cui non piace il mio corpo rimarrà un loro pensiero perché io non mi posso modificare per piacere agli altri. Una cosa che ho imparato è il fatto che, se ad una persona non piaccio, non piacerò neanche se dovessi diventare perfetta, perché troverebbe sempre nuovi spunti”.

C’è una parte di te che tieni privata?

“Una cosa che non ho mai fatto è piangere. Insomma non mi sono mai mostrata triste perché è una cosa che tendo a tenere per me, che non voglio raccontare”.

Marineve Cantarella

