Per l’anniversario Valentina Ferragni riceve… la pelle del fidanzato

Luca Vezil sorprende l'influencer portandola dal tatuatore per un regalo di coppia

Anniversario speciale per Valentina Ferragni e Luca Vezil. La coppia festeggia in questi giorni i sei anni di fidanzamento e Luca ha pensato a un regalo davvero particolare: un tatuaggio di coppia.

E’ sempre difficile riuscire a stupire la propria amata quando ci sono delle ricorrenze importanti. Ma, a giudicare dalle parole social di Valentina Ferragni, Luca Vezil ci è proprio riuscito. “Questa mattina Luca mi ha dato una lettera, dove ha scritto che vuole avermi sulla sua pelle per sempre e che ha deciso di fare il nostro primo tatuaggio insieme (il suo primo in assoluto). Abbiamo deciso di tatuarci le coordinate geografiche di Mykonos, il luogo dove ci siamo incontrati per la prima volta dieci anni fa”, ha scritto la Ferragni su Instagram. A corredo del testo tante immagini direttamente dallo studio del tatuatore.

Luca Vezil è altrettanto sdolcinato e sulla sua pagina aggiunge: “ti darei il mio braccio destro se me lo chiedessi”. “Ma – prosegue Luca Vezil -, sperando non ce ne sia mai bisogno, ho deciso di darti l’unica cosa che possiedo, il mio corpo, la mia pelle”.

Dopo ever marchiato i loro corpi, Valentina Ferragni e Luca Vezil sono partiti per una romantica vacanza ad Amsterdam. Tra pioggia e freddo, i tattoo sono coperti sotto felpe e maglioni ma l’amore dei due è evidente e molto ben documentalo per i follower.

