Valentina Ferragni a spasso per Milano: il fidanzato si improvvisa fotografo

Per un giro in centro l'influencer ha sfoggiato un malizioso minidress Louis Vuitton

In una soleggiata giornata di luglio, Valentina Ferragni ha approfittato del clima estivo per concedersi un giro nel centro di Milano, passeggiando tra le boutique più esclusive del quadrilatero della moda. Con lei c’era il fidanzato Matteo Napoletano, che per l’occasione si è trasformato in fotografo personale di Valentina. Pose da influencer esperta, immortalate tra i pittoreschi scorci delle vie meneghine: uno shooting a cielo aperto, sotto gli occhi curiosi dei passanti.

In posa per Matteo

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano vivono una storia d’amore molto solida. Dopo la fine della relazione con Luca Vezil, Valentina ha ritrovato il sorriso al fianco di Matteo, imprenditore classe 1995. La coppia è uscita allo scoperto nel 2023 e da allora non si è più separata, condividendo momenti di vita quotidiana, viaggi e romanticismo. Nella loro passeggiata per il centro di Milano, Valentina e Matteo si sono mostrati affiatati e felici: mano nella mano, si sono scambiati confidenze e sorrisi complici. Tra una vetrina di lusso e l’altra, Valentina ha deciso di sfruttare gli angoli più caratteristici della città per qualche foto social. Il fidanzato, paziente e divertito, si è così improvvisato fotografo: smartphone in mano, ha ripreso la compagna da diverse prospettive. Lei ha poi controllato scrupolosamente ogni scatto sul telefono. Il risultato? Una mini-sessione alquanto glamour.

Look estivo e comodo

Business e piacere per Valentina Ferragni a Milano: l’influencer aveva anche un impegno di lavoro legato al mondo del lusso. Ha infatti visitato la nuova boutique di Louis Vuitton in centro, condividendo su Instagram immagini del prestigioso store. E proprio il brand francese ha firmato l’intero outfit scelto dall’influencer per l’occasione. Ai piedi, spiccavano le comodissime ballerine Romy in vitello bianco, perfette per camminare tra le strade acciottolate del capoluogo lombardo. Si tratta di un modello con laccetto, impreziosito dall’elegante motivo perforato a fiori Monogram: il mix ideale di stile e comfort. In mano, Valentina teneva la borsa Capucines BB in rattan intrecciato, perfetta per l’estate. Il modello è ispirato al cestino da picnic ideato dalla maison nel 1892. I dettagli in pelle e le iconiche iniziali LV sulla patta aggiungono esclusività all’accessorio.

Il minidress è sexy

A catturare davvero l’attenzione, però, è stato il minidress firmato Louis Vuitton scelto da Valentina Ferragni. Un modello nero, svasato, con bordature bianche a contrasto, e un colletto raffinato che richiama le camicie dal taglio bon-ton. Valentina, con un tocco di malizia, ha lasciato slacciati i bottoncini frontali, svelando con discrezione parte del décolleté. Così, quello che è all’apparenza un abitino elegante e composto si è trasformato in un capo sensuale e intrigante. Una proposta perfettamente in linea con lo stile della Ferragni, da sempre attenta a coniugare classe e femminilità. Passeggiando per le vie di Milano, l’influencer ha concesso saluti ai paparazzi. Non sono mancati i momenti di intesa con Matteo Napoletano, che hanno confermato la sintonia di coppia anche davanti agli obiettivi dei fotografi.

Tra lavoro e casa nuova

Questo è un periodo sereno e positivo per Valentina Ferragni, che sta vivendo un’estate ricca di soddisfazioni. L’amore con Matteo Napoletano prosegue a gonfie vele. Valentina trascorre inoltre molto tempo con le sorelle Chiara e Francesca Ferragni e con i nipotini, mantenendo forte il legame familiare. Sul fronte professionale, l’influencer continua a portare avanti con successo il suo brand di gioielli, Valentina Ferragni Studio, che cresce e conquista un pubblico sempre più ampio. Parallelamente, è in fase di ultimazione la ristrutturazione del suo nuovo appartamento nel cuore di Milano: una casa di lusso pronta ad accogliere i suoi cari. Tra un impegno e l’altro, Valentina ha incastrato anche una puntatina all’evento di Louis Vuitton, con relativo shooting fotografico: guardala nella gallery.

