Weekend di addio per Valentino Rossi che ha salutato, con un 12° posto in gara, la Yamaha ufficiale. “Sono stati 15 anni insieme, è stato come un film con il primo tempo e il secondo tempo”, ha dichiarato il pilota al termine del GP del Portogallo, ultimo appuntamento di questa stagione. Con un intervallo in Ducati di due anni, quella tra il team giapponese e il pesarese è stata una lunga e, a volte travagliata, storia d’amore. Per il 2021 VR64 è pronto a tuffarsi in una nuova avventura con il team Petronas.

Sul fronte carriera, ci sono dunque molti cambiamenti in arrivo per Valentino Rossi. Nella vita privata però il campione di motociclismo sembra essere più sereno che mai. La sua relazione con Francesca Sofia Novello prosegue a gonfie vele. Insieme da quattro anni, i due hanno fatto le prove di convivenza forzata durante la quarantena primaverile e ne sono usciti vincitori. Restii a svelare segreti sulla loro vita privata su Instagram, c’è comunque qualche indizio che la bella Francesca Sofia fa trapelare attraverso le foto.

La modella 27enne infatti sfrutta i suoi canali social principalmente per sponsorizzare prodotti e condividere consigli di bellezza, alimentazione e sport. La sua passione per la moda traspare dai suoi scatti, tra sneakers rarissime, come le Jordan x Off-White, e borse costosissime. E’ proprio tra una scarpa e una lussuosa borsa Chain Cassette di Bottega Veneta che Francesca Sofia Novello ha sfoggiato anche un accessorio che ha subito destato curiosità: un anello di diamanti all’anulare. La preziosa fedina, interamente ricoperta da grosse pietre, si intravede solo in parte.

In occasione della trasferta in Portogallo, in quello che è stato un fine settimana molto sentito per il fidanzato, Francesca Sofia Novello ha però deciso di pubblicare uno scatto dove mostra la mano in primo piano con lo splendido brillocco al dito. Si parla già da un po’ di fiori d’arancio in vista per la coppia e non è la prima volta che Francesca indossa anelli preziosi. Per forma e posizione questo sembra però un gioiello inequivocabile, che sa proprio di proposta ufficiale. Insomma, non solo addii per Valentino Rossi. Che per il 2021 il suo vero traguardo sia l’altare?

