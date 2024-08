Valentino Rossi, un Dottore con gli occhiali da sole

Valentino Rossi avrà pur chiuso il capitolo della sua vita riguardante le competizioni in sella alla moto, ma da lì in avanti ne ha aperti molto altri. Tanto per cominciare è diventato papà: nel 2022, pochi mesi dopo il ritiro, la sua compagna Francesca Sofia Novello ha dato alla luce Giulietta e ora è in dolce attesa della secondogenita. Ha ricominciato a gareggiare, e a vincere, ma stavolta guida auto da corsa. L’ultima avventura annunciata è la collaborazione con Jacques Marie Mage, brand di occhiali da sole con cui ha unito le forze per una collezione ispirata ai suoi successi.

Le foto per Jacques Marie Mage

L’attitudine è quella da playboy d’altri tempi, con i capelli scompigliati, la barbetta incolta e lo sguardo nascosto dagli occhiali da sole. Valentino Rossi appare così negli scatti per il lancio della limited edition Jacques Marie Mage. Sui social condivide gli scatti ufficiali, in smoking o con maglione e completo di lana, ma anche alcune immagini di backstage che lo vedono in sella alla moto. Si mette in posa anche accanto a Francesca Sofia Novello, come il suo compagno in versione diva in minidress nero e con l’eyewear del brand, e alla loro Giulietta.

La capsule di eyewear

Gli occhiali Jacques Marie Mage che compongono la capsule in edizione limitata sono ispirati alla vita e ai successi di Valentino Rossi, e infatti i nomi dei modelli sono omaggi ai circuiti motociclistici che lo hanno visto trionfare (in particolare quelli del Mugello, di Assen e di Misano). Il design dell’eyewear è agile e lussuoso allo stesso tempo: l’obiettivo è quello di raccontare la storia, la passione, la perseveranza e le realizzazioni della leggenda della MotoGp.

Valentino Rossi, dottore… con gli occhiali

Un’anticipazione di una certa vicinanza al brand Jacques Marie Mage, Valentino Rossi l’aveva data annunciando la seconda gravidanza della sua compagna Francesca Sofia Novello. Nelle foto social l’ex centauro, travestito da dottore per giocare con il suo soprannome e riprendere la gag già usata ormai quasi 3 anni fa per annunciare l’arrivo imminente di Giulietta, indossava un paio di occhiali da sole della sua capsule. Certo è che visto il contesto sono passati inosservati: tutti gli sguardi erano sul pancino nudo della sua compagna e sulla dolcezza della scena.

La seconda gravidanza di Francesca Sofia Novello

“È sicuramente una femmina Dottore! La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina” ha scritto Valentino Rossi per annunciare l’arrivo della secondogenita in famiglia. Negli scatti social sono tutti e tre (lui, Francesca Sofia Novello e Giulietta) vestiti di bianco e sfoggiano sorrisi pieni di gioia. Un annuncio stupendo che però ha lo stesso attirato commenti spiacevoli. Alcuni hater si sono detti spiacenti per il mancato fiocco azzurro, e non hanno fatto mistero di desiderare l’arrivo di un maschietto che possa “ereditare” il talento di papà. “Ma chi lo vuole un figlio in MotoGP? Noi stiamo bene così” ha replicato la modella, che non potrebbe desiderare una famiglia più bella e felice di quella che ha. Intanto alle nozze di Pecco Bagnaia ha già sfoggiato il pancione.

Sfoglia la gallery e guarda gli occhiali da sole di Valentino Rossi e il pancino di Francesca Sofia Novello…

Related Posts