Per piacere o per lavoro le bellissime sono sempre in giro e, ovviamente, scelgono trolley costosissimi

Dicembre tempo di vacanze, voli, valigie… per i comuni mortali. Le star invece, viaggiano tantissimo durante tutto l’anno. Per lavoro o per piacere, sono sempre in giro. Paparazzate in aeroporto, in stazione o in giro per la strada, le vip non possono certo partire con la prima tuta che trovano nell’armadio. I look da viaggio sono sempre studiatissimi e, nella maggior parte dei casi, costosissimi. Anche perché spessissimo sono testimonianze social della loro vita itinerante.

Partiamo dalla regina delle influencer, Chiara Ferragni. L’imprenditrice non rinuncia mail alla sua maxi valigia Samsonite, personalizzata con tanti adesivi acquistati in giro per il mondo. Per la cappelliera un comodo quanto chic trolley firmato Dior.

Sempre in tema influencer, anche Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci partono con stile: Louis Vuitton per lui, Gucci per lei.

Passiamo a sportivi e consorti. Georgina Rodriguez viaggia in solitaria ma super sexy e firmatissima mentre Giulia De Lellis ha seguito Andrea Iannone in Asia mettendo tutto il necessario nella valigia Rimowa. Stesso marchio per Ilary Blasi che, in partenza per Londra con la famiglia, si mette comoda con i pantaloni in velluto e il pellicciotto bicolore. Costanza Caracciolo invece sfoggia una valigia personalizzata.

Guendalina Canessa, attillata in total black, ricorda un po’ la Sally di Grease ma come bagaglio sceglie un elegante Mia Bag. Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore scelgono brand diversi per volare in California: la mamma parte con l’iconica Birkin di Hermès, il figlio opta per il super cool Off-White. Benedetta Mazza punta sul trolley gigante di Roncato mentre Cecilia Rodriguez ha bisogno di ben due valigie. Come viaggiano le vip? Scoprilo nella nostra gallery.

