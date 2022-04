Come viaggiano le vip? Con le valigie colorate e firmate

In queste settimane di ponti e feste di primavera, gli italiani si mettono in viaggio. Vip comprese. Sono tante le star di casa nostra che sono partite per visitare sia le bellezze del nostro Paese che quelle estere. Per spostarsi con stile, le famose hanno optato per valigie accattivanti, colorate e, ovviamente, firmate.

Le lussuose

In tema di valigie, Wanda Nara non può che puntare sui top brand. Di ritorno da un viaggio di lavoro in Argentina (QUI il look bollente), l’imprenditrice si è fatta scattare una foto in aeroporto. Al suo fianco, oltre alla Birkin nera di Hermès, spiccano tre trolley, due dei quali firmati Louis Vuitton. Il monogramma della maison francese è un classico senza tempo e un fedele alleato delle star in globe-trotter. Stessa scelta ma declinata in una tonalità più scura per la top Vittoria Ceretti.

Colore e fantasia

E’ ricoperta di stickers da ogni parte del mondo il bagaglio di Chiara Ferragni. La figlia Vittoria, attirata dagli ammalianti colori, indica gli adesivi a forma di animali e manga appiccicati sulla C-Lite di Samsonite. Costanza Caracciolo sceglie il rosa per le sue bimbe, Stella e Isabel. Le sorelline sono partite insieme ai genitori alla volta di Miami con due valigie personalizzate di Brics. Per restare in tema di trolley colorati, Soleil Sorge è più allegra che mai con il modello ricoperto di piccoli aeroplani della capsule firmata da Jeremy Scott X Carpisa (LEGGI i dettagli). Natalia Paragoni punta sul matelassé di L’Atelier Du Sac: l’influencer è volata in California per il festival musicale di Coachella (guarda qui il suo outfit audace). Scopri nella gallery come viaggiano le famose!

