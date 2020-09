MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Da copiare 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ stato un tripudio anche il red carpet di Vanessa Incontrada a Venezia 77. L’attrice reduce dal successo dei Seat Music Awards 2020 ha ricevuto applausi e commenti positivi da tutti. Una carriera, la sua, dalle mille sfaccettature, che non si è mai arrestata. Adesso sono in molti a chiedere la sua presenza sul palco più importante d’Italia: Sanremo.

Vanessa Incontrada ha indossato un abito monospalla stile impero Dolce&Gabbana, dal corpetto drappeggiato e gonna lunga con spacco, terminante in un lieve strascico. I capelli ramati sciolti, portati sulla spalla opposta alla spallina rossa: ton sur ton sul red carpet. Il suo meraviglioso sorriso a fare da apripista. Il tutto impreziosito dal collier e dagli orecchini in platino con diamanti di Tiffany.

I commenti in rete non si sono fatti attendere. Vanessa Incontrada piace per la sua spontaneità, per la semplicità, per l’autoironia. Soprattutto, per il suo accettarsi. Il monologo “La perfezione non esiste” è rimasto nel cuore dei telespettatori, che in lei si identificano.

Stupenda anche in nero (sempre Dolce&Gabbana), a fianco di Carlo Conti sul palco dei Seat Music Awards 2020, Vanessa Incontrada è uno dei volti più amati della televisione italiana. #VanessaIncontrada è stato trend topic in Italia durante la trasmissione. La sua “candidatura” per Sanremo è stata avanzata dallo stesso Conti all’amico e collega Amadeus. Dal web arriva un assoluto assenso. La vedremo sul palco dell’Ariston?

Related Posts