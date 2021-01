Le immagini della nuova campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana ci riportano al passato. Protagonista negli scatti, ispirati ai celebri dipinti del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens, una splendida Vanessa Incontrada. In posa di spalle con un abito color mattone che le abbraccia le forme o con un vestito a fiori davanti a un specchio sorretto da un muscoloso valletto. E ancora seduta sul divano di velluto con il tubino che scopre le spalle o con lo sguardo rivolto all’orizzonte: nelle fotografie ambientate nel salotto barocco l’Incontrada è una musa romantica e conturbante. Ed è una donna vera, reale, con cui le altre donne possono identificarsi.

E’ un messaggio importante quello che, con queste foto, vuole lanciare il duo stilistico. La bellezza non è questione di taglia e Dolce&Gabbana dichiara, attraverso il profilo Instagram, di vestire tutte le donne, fino alla 52. Ampliare le taglie dei capi è un tributo della maison alle forme femminili e alla bellezza nella sua totalità. Da qualche stagione il mondo della moda si sta finalmente avvicinando sempre più a modelli di inclusività, con lo scopo di soddisfare le esigenze di tutti i corpi. Addio agli schemi rigidi, costruiti e irreali, alle curvy, alle skinny, alle alte e alle basse. Una donna è una donna in tutte le forme. Body loving, sharing positivity e size extention.

Da tempo legata a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, negli anni Vanessa Incontrada si è spesso affidata alle sapienti mani dei due designer siciliani. A settembre in occasione del Festival del Cinema di Venezia, Vanessa era una visione in un abito rosso monospalla firmato dalla maison. Stesso brand, ma con un vestito nero, ai Seat Music Awards 2020. Adesso incanta il mondo con queste immagini patinate da sogno. Ma nel futuro dell’Incontrada potrebbe esserci anche Sanremo 2021, con un ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Le voci della sua presenza alla kermesse si fanno insistenti ma per ora non c’è alcuna conferma. Dovesse partecipare, vestirà Dolce&Gabbana all’Ariston?

