Venezia 76, la prima serata è elegantissima

Si chiudono le vacanze e inizia il Festival del Cinema di Venezia. Anche quest’anno sul finir di agosto si è ufficialmente alzato il sipario sulla manifestazione. Tanti i big attesi in Laguna, da Brad Pitt a Scarlett Johansson fino a Chiara Ferragni, che presenterà il docu-film sulla sua vita.

Sul fronte moda le premesse sono ottime, la prima serata è stata infatti all’insegna di gusto ed eleganza. Del resto, con una madrina come Alessandra Mastronardi non poteva essere altrimenti. L’attrice, accompagnata dal fidanzato Ross McCall, era una visione in Armani, maison che la vestirà per tutta Venezia 76. Sul red carpet Alessandra ha incantato tutti con una creazione Privé, un abito bustier grigio con ricami di perle e scollo a V. Capelli raccolti e sorriso smagliante per una Mastronardi che promette grandi emozioni sul tappeto rosso.

Tra top e flop, sono tante le star che si sono fatte belle per il debutto al Lido. Le modelle Elsa Hosk e Candice Swanepoel, entrambe in Etro, hanno fornito il fattore hot ma non è passata inosservata nemmeno Catherine Deneuve, con maxi gilet piumato di Jean Paul Gaultier e tatuaggio. E poi Valeria Golino, Isabella Ferrari, Mel B… nella gallery tutti gli outfit della prima serata.