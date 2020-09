Venezia 77, avvistata sofisticata sirena in Laguna: è Levante

Acconciatura liscia e scollatura generosa per la cantante siciliana, in Armani sul red carpet di Notturno

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Come lo indossa Non per tutte 9.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il sorriso incredulo di chi si stupisce di tutto quel clamore: Levante sembra non credere che i flash siano proprio per lei. La cantante ha regalato a Venezia 77 un red carpet da sogno, nella giornata di martedì. Complice un abito molto chic e una pettinatura liscia, è stata la più ammirata e fotografata.

Levante era in Laguna per la proiezione di Notturno di Gianfranco Rosi: una delle pellicole più gradite, premiata da ben dieci minuti di applausi. Successo diverso, ma ugualmente piacevole, per l’artista siciliana e il suo look da sirena. Un abito lungo ricamato all-over, con righe di paillettes azzurre e rosa, di Giorgio Armani. Sinuosa, con le mani sui fianchi e il viso rilassato. Ogni movimento svelava il motivo floreale sottostante e poi come non citare la scollatura? Profonda ben sotto il seno, generosa ma quasi severa, catalizzava lo sguardo sul décolleté senza scoprirlo del tutto: un tocco di classe a Venezia 77.

Bob liscio a sfiorare le spalle e riga laterale. Occhi evidenziati da una grossa linea di eye-liner, un filo di rossetto sulle labbra. #levantecaos #levantemagma scrive lei a corredo di ogni suo post. Ma il caos interno non corrisponde a questa sua immagine delicata e sobria. La bellezza di Levante è la semplicità: dei modi, dei gesti, dei sentimenti. Autentica e sincera, come la sua musica.

