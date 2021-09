Venezia 78: i look delle star alla mostra del cinema

Oro per la Balti, nappine per Penelope Cruz, stecche per Anna Dello Russo: ecco i primi outfit della kermesse

Non solo film a Venezia 78. Come ogni edizione, la kermesse del cinema si porta dietro una scia modaiola irresistibile. Le star indossano creazioni d’alta moda e i brand del lusso fanno a gara a vestirle. La più fotografata resta sempre la madrina: quest’anno Serena Rossi ha scelto di indossare delle creazioni Giorgio Armani.

La madrina Serena Rossi

Si apre Venezia 78 con il photocall della madrina sulla spiaggia del Lido di Venezia. Una raggiante Serena Rossi ha effettuato anche il consueto “battesimo” dell’elegantissimo abito color magenta. Per il primo red carpet la Rossi ha scelto un vestito lungo e svasato in crinolina e pizzo ricamato con paillettes e cristalli. Entrambi della collezione Giorgio Armani Privé.

Il primo red carpet

La star della prima serata di Venezia 78 è Penelope Cruz, elegantissima con una creazione black&white di Chanel, dotata di corsetto e nappine. Bianca Balti si conferma musa Dolce&Gabbana con un abito che è un tripudio di stoffa dorata. Blu cobalto per l’influencer Paola Turani, con pancione.

Sceglie di stupire, come sempre, Anna Dello Russo: per lei un abito bustier in pizzo rosa con struttura a gabbia e stecche, di Ermanno Scervino.

Scollatura abbondante e una novità nel look di Georgina Rodriguez: il suo outfit ve lo raccontiamo QUI. Per il resto, cliccate nella gallery (c’è anche l’estetista cinica).

