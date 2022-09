Venezia 79, i look delle star sul red carpet

La Mostra del Cinema di Venezia è l’appuntamento glam che segna ufficialmente la fine dell’estate. Smessi bikini e abitini, le star passano ai look da gran sera. La parola d’ordine sul red carpet della kermesse cinematografica è molto spesso “sensualità”, mood sposato dalle vip anche in questa edizione 2022. Non mancano però proposte più eleganti e senza tempo. Ovviamente, per abiti, gioielli e calzature, ci sono solo top brand. Ecco nei dettagli cosa indossano le famose a Venezia 79.

Prima serata

Domina il nero sul tappeto rosso per l’opening di Venezia 79, intervallato da un po’ di colore. Julianne Moore, presidente della giuria, mostra le gambe e si copre di lustrini nell’outfit firmato Valentino. Abbellimenti gioiello sull’abito Gucci anche per Jodie Turner-Smith, che opta per uno scollo profondissimo e guanti verde brillante. La madrina Rocio Munoz Morales gioca con il bicolore di Giorgio Armani Privé. Matilde Gioli e Melanie Laurent scelgono i delicati toni del rosa e del cipria mentre Alessandra Ambrosio è una diva nel fucsia di Ermanno Scervino. Ma il look più audace è quello di Mariacarla Boscono, più sexy che mai in Jean Paul Gaultier (lo trovi QUI).

