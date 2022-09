Venezia 79, Laura Chiatti tutta trasparente seduce sul red carpet

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Sul set fin da giovanissima, può vantare molti film di successo. Anche in fatto di look la Chiatti è seguitissima per le sue scelte fuori dall’ordinario (QUI firmatissima sull’uscio di casa). Laura è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia e ha colpito nel segno con il suo outfit.

Zebrata in barca

“Esco poco di casa… ma quando esco!!”, scrive Laura Chiatti su Instagram, postando degli scatti della sua fuga veneziana. L’artista vive infatti una vita lontano dai riflettori, insieme al marito Marco Bocci e ai figli Enea e Pablo. Le sue comparsate pubbliche sono ridotte al minimo ma, quando succede, Laura sa come farsi notare. La Chiatti è sbarcata in Laguna con un look zebrato di Dolce&Gabbana dal forte impatto visivo. Gonna longuette con apertura laterale, pump in nuance, camicia bianca annodata lasciata aperta e reggiseno nero. Anche la pettinatura, con una grossa treccia, ha un sapore wild.

Come Angelina Jolie

E’ per il red carpet che Laura Chiatti ha però dato il meglio di sé. A Venezia per ritirare il premio come miglior attrice in un film drammatico per Ero in guerra ma non lo sapevo in occasione del Filming Itary Best Movie Award, la star ha optato per un abito nero, sempre Dolce&Gabbana. Il vestito, con bustino attillato, è caratterizzato da una lunga gonna asimmetrica, dallo spacco vertiginoso, realizzata con cristalli swarovski a creare un effetto rete. Completamente trasparente, svelava le lunghe gambe e il lato B della Chiatti. Delicati gioielli Cartier e altissime platform completavano l’outfit da tappeto rosso. Il beauty look, con capelli wet, trucco marcato sugli occhi e rossetto acceso, la facevano assomigliare tremendamente ad Angelina Jolie.

Tatuaggi d’amore

Con un look così rivelatore è impossibile non notare i tatuaggi di Laura Chiatti. Lei è una grande appassionata dell’arte dei tattoo e ne ha diversi sul corpo. In questa occasione è quello sulla parte alta della coscia a spiccare maggiormente. Due cuori, uno verde e uno rosso, con i nomi dei due figli: un disegno dal forte significato simbolico, che Laura ama mettere in mostra. Guardala una splendida Chiatti nella gallery.

