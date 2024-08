Venezia 81, i look delle star per l’arrivo in barca

Ogni anno, la fine delle vacanze è segnata dall’inizio della Mostra del Cinema di Venezia. Le star di mezzo mondo si ritrovano nel capoluogo veneto per l’importante manifestazione. Sono tantissime le famose attese quest’anno, con i loro look unici e firmatissimi. Ma come si arriva al Lido? In barca, ovviamente! Per le foto di rito all’imbarcadero le vip alternano comodità ed eleganza, regalando ai fashionisti momenti iconici e spunti per gli outfit da mezza stagione. Ecco le mise “da sbarco” dell’edizione 2024.

Star con i pantaloni

Sveva Alviti è la madrina di Venezia 81. Il primo look “da sbarco” è suo di diritto. Total white per l’attrice, con un completo Giorgio Armani: il blazer dalla scollatura profonda, portato sulla pelle nuda, è malizioso. Pants bianchi anche per Sigourney Weaver. Mood marinaretto per la star, con tanto di cappello in paglia da gondoliere: gli accessori super chic sono Chanel. Approccio più casual per Isabelle Huppert, in denim chiaro e con le sneakers dai dettagli rosa di Balenciaga.

A tutta fantasia

Per l’arrivo in barca alla Mostra del Cinema di Venezia, molte star puntano su toni accesi e stampe accattivanti. Giallo con le inconfondibili maioliche per Moran Atias, frizzante nel minidress Dolce&Gabbana. Il foulard in testa aggiunge un tocco d’altri tempi. La simpaticissima Chiara Francini è graffiante nella camicia Zimmermann con le maniche dal volume esagerato. Stesso brand per i jeans a zampa: il suo sorriso contagioso conquista tutti. Diva ineguagliabile, Monica Bellucci è una visione nei micro pois.

Guarda nella gallery i look “da sbarco” delle star a Venezia 81.

Related Posts