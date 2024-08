Venezia 81, gli outfit delle star sul red carpet

Parola d’ordine: stupire. Quando la concorrenza è agguerrita, è fondamentale riuscire a distinguersi. Questo è più vero che mai sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, che per undici giorni vede alternarsi le attrici più acclamate del globo. Sul tappeto rosso non mancano poi modelle e influencer, sempre pronte ad ammaliare in fatto di look. Creazioni esclusive e gioielli da favola sono ben presenti nell’edizione 2024 della manifestazione. Il tutto è sempre condito da una nota di sensualità. Ecco gli outfit delle famose serata per serata.

Prima serata

Gran debutto all’insegna della malizia per le star sul red carpet di Venezia 81. Nella serata di Beetlejuice Beetlejuice, l’ultimo lavoro di Tim Burton, c’era grande attesa per i look delle protagoniste della pellicola. Diva senza eguali, Monica Bellucci, ha incantato con un abito dark firmato Vivienne Westwood: gli occhiali scuri e una vistosa collana Cartier completavano la mise. Tulle trasparente rosso e schiena nuda per Jenna Ortega, ammaliante in Dior. Black & white Chanel per Winona Ryder, perfettamente a tema con il film. La più sexy è Clara, in una creazione rosa di Giorgio Armani Privé: i pizzi sul décolleté lasciano intravedere il seno. Paillettes shimmer per Sveva Alviti, la madrina di questa edizione, nel long dress con scollo a V e spacco profondo. La più chic? Cate Blanchett.

Guarda nella gallery i look sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

