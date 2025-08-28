venezia 82, i look delle star sul red carpet

A fine agosto, quando le vacanze volgono al termine, il sipario si alza su uno degli appuntamenti più attesi da cinefili e fashion addicted: la Mostra del Cinema di Venezia. Non è solo il grande schermo a catturare l’attenzione, ma anche il tappeto rosso: stylist e designer lavorano alacremente per vestire le star con creazioni uniche. L’edizione 2025 non fa eccezione: top brand, accessori da sogno, dettagli spettacolari e una buona dose di sensualità si alternano in passerella. Ecco, giorno dopo giorno, gli outfit più memorabili di Venezia 82.

Prima serata – 27 agosto

Venezia 82 entra nel vivo e le star propongono look da favola. Il nero non manca sul red carpet inaugurale della Mostra del Cinema, intervallato da una buona dose di lustrini e da qualche tocco di colore. Cate Blanchett è super chic in un modello fasciante di Giorgio Armani Privé, caratterizzato da uno scollo profondo, arricchito da grosse pietre in tonalità. Black and white per Tilda Swinton, classica e bon ton con camicia e maxi gonna di Chanel. Anna Ferzetti sceglie il vestito a clessidra di Alberta Ferretti mentre Emanuela Fanelli, madrina di questa edizione, opta per un long dress tutto paillettes argento. Rosso per Paola Turani, sexy in Galia Lahav. Mesh metallizzato per Rose Villain, in versione punk: con la cresta azzurra, non poteva che scegliere Vivienne Westwood. Il duo mamma-figlia composto da Heidi e Leni Klum sfoggia gli abiti-lingerie di Intimissimi. Guarda nella gallery i look delle star sul red carpet di Venezia 82.