Veronica Cozzani sfila per Martino Midali: “Che vergogna spogliarsi!”

Veronica Cozzani debutta in passerella alla Milano Fashion Week. Ad applaudirla, neanche a dirlo, c’erano Cecilia e Belen Rodriguez. E sui social il suo defilé ha fatto il pieno di like. Non è la prima volta, ci ha confessato nel backstage.

Le donne autentiche di Martino Midali

Dalla passione di Martino Midali per la materia, per le donne, per la moda prende vita la collezione E-Materica, che vede capi raffinati ed eleganti, portati in scena da modelle professioniste e anche da “donne autentiche”. Le stesse che scelgono di vestire Midali nel quotidiano. Spicca tra le otto signore il nome di Veronica Cozzani: “originaria dell’Argentina, dopo essere stata per lungo tempo professoressa di educazione speciale, ha raggiunto i figli in Italia, Belén Cecilia e Jeremias Rodriguez, dove è rimasta per occuparsi dei nipoti trovando in questa seconda fase della sua vita una nuova, gratificante realizzazione personale”.

La sfilata di Veronica Cozzani

Con uno chemisier scivolato e semi lucido, sandali bassi, capelli lunghissimi sciolti, Veronica Cozzani ha dato corpo alla visione di Martino Midali. Il look è minimal, il passo è deciso e sicuro, lo sguardo serio ed emozionato. Cellulare alla mano e urletti compiaciuti, al suo passaggio sono le sorelle Rodriguez a richiamare l’attenzione mentre applaudono la mamma. Un debutto da modella? In realtà, come ha raccontato nel backstage a noi di Lookdavip, per lei non è la prima volta in passerella.

Una presenza inaspettata tra le modelle alla MFW, è la prima volta? “No quando ero giovane lo facevo. L’ho fatto poche volte perché mi vergognavo di spogliarmi di fronte a tutti, nel backstage. Oggi mi sono cambiata nel bagno!”

A che età sfilava? “Quando studiavo ma poi ho lasciato, ho detto non è per me”

Veronica Cozzani, la moda è una sua passione? “Mi piace tanto la moda e le sfilate, poi lo hanno fatto le mie figlie, Belen e Cecilia”. Mentre chiacchieriamo lo sguardo di Belen sulla mamma è protettivo e orgoglioso.

Le sue ragazze sono orgogliosissime di vederla in passerella! “Sono contente più loro di me!”

Dove nasce il suo legame con Martino Midali? “Abito vicino a Brera, sono passata molte volte davanti alla boutique di Midali ma non ero mai entrata. Poi quando si è sposata la Chechu ho detto adesso entro e vedo che c’è. E’ un brand che mi rappresenta tanto, perché mi piace lo stile elegante ma un po’ selvaggio. Mi piace davvero tanto questa collezione”.

Sfilerà ancora per Midali? “Può essere, tutto può essere.

Carriera da modella all’orizzonte? “Dai no, faccio da nonna? Stavolta mi ha dato coraggio che c’erano tante donne della mia età, poi chissà…”

Il commento di Ignazio Moser

Sui social la sua catwalk fa il pieno di like. Spicca anche un commento in spagnolo “Mi suegra es una top model (Mia suocera è una top model)”. Sono le parole di Ignazio Moser, genero di Veronica Cozzani perché fresco di nozze con Cecilia Rodriguez e da sempre ben inserito nella famiglia argentina. “Seeee”, risponde lei ironicamente. Ma come ha raccontato a noi… “tutto può essere!”.

