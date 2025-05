Veronica Gentili e Simona Ventura lanciano l’Isola in tailleur

Simona Ventura è tornata all’Isola dei Famosi ieri sera, mercoledì 7 maggio 2025, in qualità di opinionista della diciannovesima edizione del reality show di Canale 5. Affiancherà la conduttrice ufficiale Veronica Gentili, che a Le Iene ha dimostrato padronanza e grinta tali da poter gestire la macchina complessa del reality girato in Honduras. Due donne forti e un palcoscenico importante da contendersi o dividersi. Anche… a colpi di look: il primo round contro SuperSimo, in questo senso, sembra chiudersi in pareggio. Una scelta simile, ma interpretata in maniera molto personale.

L’Isola riparte da zero

L’Isola dei Famosi 2025 torna alle origini, riscoprendo la sua anima più autentica e avventurosa. Immersi nella natura selvaggia dell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, i naufraghi dovranno affrontare una sfida estrema, fatta di sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale. Senza comfort né scorciatoie, ogni concorrente sarà chiamato a contare solo sulle proprie capacità, lottando contro fame, intemperie e insidie naturali. Le giornate saranno scandite da prove dure, necessarie per conquistare risorse essenziali, mentre alleanze, strategie e inevitabili colpi di scena alimenteranno la competizione. In questo scenario implacabile, solo uno potrà emergere come vincitore, dimostrando di essere il vero naufrago dell’Isola. Il tutto avverrà sotto l’occhio attento dei telespettatori e sarà introdotto in studio da Veronica Gentili.

Chi ha condotto negli anni l’Isola dei Famosi?

Nel corso degli anni, l’Isola dei Famosi ha cambiato più volte volto e conduzione, adattandosi ai tempi e alle aspettative del pubblico. A inaugurare il viaggio nel 2003 è stata proprio Simona Ventura, che per otto edizioni su Rai 2 ha trasformato il reality in un fenomeno di costume, grazie al suo stile energico e carismatico. Nel 2012, il timone è passato a Nicola Savino, che ha aggiunto un tocco di ironia e leggerezza. Con l’approdo su Canale 5 nel 2015, è stata Alessia Marcuzzi a condurre, puntando su empatia e coinvolgimento emotivo fino al 2019.

Il testimone è passato poi a Ilary Blasi (2021-2023), che ha portato freschezza, anticonformismo e complicità con gli opinionisti. Un ruolo speciale lo ha vissuto anche Alvin, storico inviato. Nel 2024 Vladimir Luxuria, già vincitrice del reality e opinionista, ha portato la sua esperienza e il suo sguardo critico. Ora, nel 2025, l’Isola vivrà una nuova era con Veronica Gentili, che promette di riportare il reality alla sua dimensione più autentica, valorizzando le storie e le emozioni dei naufraghi.

Il look della conduttrice

Veronica Gentili ha accettato con entusiasmo la sfida dell’Isola dei Famosi ed è pronta a mettersi in gioco. Uno stile sobrio, empatico e orientato alla narrazione, il suo. Il confronto con le precedenti conduttrici è pesante: la scelta di volere accanto a lei la prima risulta vincente. E con l’outfit scelto mette le cose in chiaro: non è lì a dar spettacolo, ma a guidare la macchina. Un sobrio tailleur color grigio-terra, di ispirazione materica e floreale, rimanda alla vita nella natura cui è dedicata la trasmissione. Si tratta di un outfit Etro, brand che la vestirà per tutto il programma. Capelli sciolti con riga laterale, blazer con cinturino in vita che enfatizza la scollatura, pantaloni e tacchi alti: la conduttrice dell’Isola è impeccabile.

Il look dell’opinionista

Veronica Gentili ha presentato Simona Ventura come “LA” conduttrice dell’Isola dei Famosi. Ed esperta del programma la Ventura lo è davvero! Dopo aver condotto il reality per otto anni e aver partecipato come concorrente nel 2016, Simona ha accettato questo nuovo ruolo per offrire la sua esperienza e il suo punto di vista unico sul gioco. Al grido di “Crederci sempre, arrendersi mai!”, suo motto storico, ha mostrato ai telespettatori tutta la sua grinta e sagacia. Il look, elegantissimo, è firmato Redemption. Un tailler nero gessato scintillante che sembra perfetto anche per il tema dell’appena concluso MET Gala. Sono lontani i tempi delle scollature audaci della sua prima conduzione o dei dettagli provocanti del suo ruolo da concorrente. SuperSimo è splendida con i suoi 60 anni e il suo abito da protagonista elegante.

