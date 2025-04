Gli auguri social di David Beckham: ecco gli scatti privati di Victoria

David e Victoria Beckham non perdono occasione per lodarsi a vicenda sui social. Complimenti reciproci per i rispettivi successi imprenditoriali, apprezzamenti per i figli, attimi di una quotidianità da sogno: i loro profili Instagram sono idilliaci. Non mancano mai gli auguri di compleanno, colmi di emozione e con retroscena privati.

Victoria, una vita sotto i riflettori

Il 17 aprile 2025 Victoria Beckham compie cinquantuno anni. Nel 2024, la designer aveva organizzato a Londra una festa esclusiva, molto costosa e piena zeppa di personaggi famosi. Non si sanno ancora i suoi piani per quest’anno ma, conoscendola, si celebrerà degnamente. Del resto, con la vita che si è costruita, non ci si potrebbe aspettare altrimenti. Da oltre trent’anni Victoria è sotto i riflettori. Il successo sfolgorante è arrivato, a metà anni Novanta, con le Spice Girls. La band inglese tutta al femminile ha scalato le classiche musicali: le cinque ragazze sono entrate a gran diritto anche nella storia del costume, grazie ai loro outfit colorati e irriverenti. Sciolto il gruppo, la Beckham ha iniziato l’avventura come stilista. Il brand omonimo è cresciuto esponenzialmente nel tempo, fino a portarla a essere uno dei nomi più attesi della Paris Fashion Week.

Gli auguri più dolci

Chi avrebbe potuto prevedere la carriera ineguagliabile di Victoria Beckham guardando l’immagine di lei bambina, con due simpatici codini da Pippi Calzelunghe? E’ proprio questa una delle foto scelte da David Beckham per fare gli auguri alla consorte. “Buon compleanno alla moglie, mamma e migliore amica più incredibile che potremmo mai desiderare. Passa una giornata perfetta, perché te la meriti e ti vogliamo un mondo di bene”, ha scritto l’ex calciatore sull’Instagram. Lo sportivo ha aperto anche l’album dei ricordi, postando una serie di fotografie di Victoria. Oltre a quella coi codini, ce n’è una, realizzata sempre in tenera età, dove porta i capelli lunghi e arruffati. Ci sono poi i ricordi di coppia, con due scatti risalenti all’inizio del loro amore: una fuga a Portofino di poche ore, per poter star insieme lontano dai riflettori e da una curiosità assillante. Infine, lo scatto con i quattro figli, il loro successo più grande.

Problemi in paradiso?

Quella formata da David e Victoria Beckham sembra la coppia perfetta eppure anche loro hanno attraversato una serie di scossoni nel corso dei decenni, legati per lo più alla presunta infedeltà di lui. Acqua passata, ora i due sono più uniti che mai: lei tempo fa aveva postato un’eloquente foto in mutande del marito. I problemi sembrano essersi però spostati sui figli. Potrebbe essere solo gossip, loro non confermano e non smentiscono mai le voci su malumori e litigate. Sta di fatto che periodicamente emergono indiscrezioni sulla loro vita privata. L’ultima, in ordine di tempo, riguarderebbe un dissidio tra il primogenito, Brooklyn Beckham, e il secondogenito, Romeo Beckham. Quest’ultimo è fidanzato da qualche mese con Kim Turnball. Brooklyn, che ha avuto anni fa una relazione con Kim, non si fiderebbe delle buone intenzioni della ragazza, ipotizzando che abbia iniziato la storia col fratello solo per convenienza. Niente di certo, sia chiaro: Brooklyn e la moglie, l’ereditiera Nicola Peltz, non si fanno però vedere insieme alla famiglia di lui da diverso temp. Di recente, hanno saltato la sfilata di Victoria alla Paris Fashion Week e anche il party di compleanno di David. Faranno una comparsata alla festa di mamma Victoria Beckham?

