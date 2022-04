Victoria Beckham, la collana “da suocera” ha un valore inimmaginabile

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore (In)trovabile 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il rischio di passare in secondo piano, in un giorno tanto importante come il matrimonio del figlio, era concreto. Invece Victoria Beckham ce l’ha fatta ad avere tutta la visibilità che le spettava. In fondo lei non è una qualunque “mamma dello sposo” ma una star internazionale, con quasi trent’anni di carriera alle spalle.

Una vita di successi per Victoria

Prima la fama planetaria negli anni Novanta con le Spice Girls, poi la rosea carriera come stilista del suo marchio, Victoria Beckham Collection. Il tutto condito con il matrimonio con uno degli uomini più sexy di sempre, David Beckham. Tra voci di presunti tradimenti, rispolverate più volte nel corso degli anni, i due hanno sempre tenuto unita la famiglia, mettendo i quattro figli al centro di tutto. Sabato 9 aprile hanno assistito commossi alle nozze del primogenito. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono giurati amore eterno nella tenuta di Palm Beach di proprietà del padre della ricca ereditiera. E’ stato un weekend di festa e opulenza, costato circa 5 milioni di dollari.

Una suocera che non sfigura

Se tutti hanno parlato a lungo dell’abito Valentino della sposa (scoprilo QUI), anche la suocera Victoria Beckham ha fatto la sua figura. E’ la stessa designer ad aver postato i dettagli del vestito-sottoveste argento, che porta la firma del suo brand. Qualcuno non ha apprezzato l’eccessiva nota sexy del modello, bollato come inadatto per il ruolo ricoperto quel giorno e per un evento tanto patinato. Lei invece ha voluto pubblicare anche un selfie dove riprende il décolleté. Non è però solo il seno della Beckham ad aver catturato lo sguardo nella foto ma anche i gioielli.

La collana portafortuna

All’anulare Victoria Beckham indossava uno degli anelli di fidanzamento ricevuti da David Beckham nel corso dei vent’anni trascorsi insieme (rivedili tutti QUI) ma la vera meraviglia è al collo. In mezzo al décolleté spiccava infatti un diamante a pera da 21.5 carati. Il valore? 2 milioni di dollari. Victoria aveva ricevuto la pietra dal marito nel 1999, in occasione del battesimo di Brooklyn. Per il matrimonio del figlio, l’ha fatto montare su una filigrana in oro giallo. Il pendente è stato poi incastonato in una montatura del 1870 a forma di pugno. Questo motivo è considerato un talismano di protezione contro gli spiriti maligni ed è di buon auspicio quando regalato. La Beckham lo tramanderà come portafortuna alla nuora Nicola Peltz o se lo terrà stretto?

