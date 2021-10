Victoria Beckham con le labbra esagerate scatena i commenti social

MORSO DELLA VIPERA Un voto al colore Come lo indossa Adatto per questa occasione Da copiare 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Victoria Beckham è negli Stati Uniti per promuovere i nuovi blush della sua linea di bellezza ma in queste ore i follower della star si sono concentrati più sulla sua bocca che sulle guance. In occasione di una comparsata nel programma tv Good Morning America, l’ex Spice si è presentata con un outfit coloratissimo e, soprattutto, con due labbra di dimensioni considerevoli.

Look multicolor e labbra esagerate

Maglione rosso, pantaloni gialli a zampa (entrambi di Victoria Beckham Collection), borsa verde di Bottega Veneta, capelli elegantemente raccolti in una coda di cavallo morbida: il look mattutino di Victoria Beckham è impeccabile. Del resto, lei è considerata una delle donne più eleganti del mondo, che sforna una collezione chic via l’altra. Nei molti scatti pubblicati per l’occasione, i fan però non hanno potuto fare a meno di notare le labbra visibilmente ritoccate. I commenti non si sono fatti attendere. Sembri di plastica – Per favore, basta filler – Perché le donne si fanno questo? – Riesce a muovere solo gli occhi, è così finta, hanno scritto su Instagram.

Le protesi “bazooka”

Il rapporto di Victoria Beckham con la chirurgia estetica è da sempre un po’ burrascoso. Nella primi anni Duemila, quando ancora non era una stilista di fama internazionale, Victoria si era concessa una serie di ritocchini molto evidenti. Come non ricordare il suo seno, tondo e perfetto, strizzato negli abiti di Roberto Cavalli e Dolce&Gabbana? Poi, con la nascita della sua maison di moda, la moglie di David Beckham ha virato su un approccio più naturale, facendosi rimuovere anche le protesi. “Ora non ci sono più, le chiamavo bazooka”, ha ammesso lei candidamente nel 2011, sottolineando l’aspetto irreale del suo décolleté.

Trasparenza social

Le creme, il make-up usato strategicamente, i massaggi, i trattamenti sul volto: Victoria Beckham condivide spesso i suoi segreti di bellezza sui social. Molta di questa trasparenza ha lo scopo di vendere i suoi prodotti ma, a 47 anni, la Beckham sembra aver raggiunto una consapevolezza maggiore di sé e del suo aspetto, mostrandosi anche in primo piano e da varie angolazioni. Non è dato sapere se la bocca sia effettivamente ritoccata o se il merito è da attribuire alle sapienti mani del suo truccatore, certo è che l’effetto non è forse quello sperato da Victoria. Dopo il seno bazooka, ora le toccherà dare un soprannome anche alle sue labbra?

