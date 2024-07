Victoria e David Beckham, 25 anni di matrimonio e… stesso look

Il 4 luglio Victoria e David Beckham festeggiano l’anniversario di matrimonio. Un quarto di secolo, le nozze d’argento. La stilista e lo sportivo hanno deciso di celebrare questo traguardo importantissimo in un modo unico, senza tralasciare l’ironia che contraddistingue il loro rapporto. Ovviamente, è coinvolta anche la moda.

Con gli abiti nuziali

“Sì, ce li abbiamo ancora. Non posso credere che siano passati 25 anni e che vadano ancora bene” scrive Victoria Beckham su Instagram. Nelle immagini patinate la designer e il marito indossano nuovamente uno dei due look sfoggiati nel giorno del loro sì, andato in scena nel castello di Luttrellstown, in Irlanda, nel 1999. Gli outfit viola, creati su misura da Antonio Berardi, sono entrati nella storia del costume: long dress con dettagli rossi e spacco profondissimo per lei, completo alla Tony Manero per lui, con tanto di scarpe in tonalità. Solo loro, già allora fashionisti appassionati, potevano vestirli così bene. David e Victoria che si guardano negli occhi, i sorrisi complici, la passeggiata sul prato, le pose sui troni di velluto con dettagli dorati dove si erano seduti allora: un tuffo nei ricordi ma senza nostalgia. Dopo una sfilza di voci di tradimenti e presunte crisi profonde, i Beckham sembrano infatti più solidi che mai. Innamoratissimi e molto complici, girano il mondo per lavoro e per piacere, spesso accompagnati dai quattro figli.

Tutti li copiano

Quel 4 luglio 1999 l’unione tra Victoria e David Beckham ha cambiato per sempre i desideri nuziali degli sposi di mezzo mondo. Per anni i wedding planner si sono ispirati ai dettagli del loro sì da favola, costato circa un milione di sterline. Lei, la Spice Girl, lui, il calciatore del Manchester United: insieme erano e sono una potenza. Tanto amati quanto odiati, hanno sempre fatto parlare delle loro imprese lavorative e della loro vita privata. E ovviamente del loro stile unico e imitatissimo. Oltre al look color melanzana indossato al ricevimento, sono indimenticabili le mise di David e Victoria per la cerimonia. Total white per entrambi, con lui in tight di Timothy Everest e lei con un abito dal corpetto in satin e dalla gonna voluminosa, firmato Vera Wang. In testa la Beckham, che al tempo sfoggiava un pixie cut (ovviamente copiatissimo), aveva una corona in oro e diamanti di Slim Barrett. Splendente come una regina.

La festa in yacht

Scatti patinati a parte, come pensano di festeggiare David e Victoria Beckham le nozze d’argento? Nel Mediterraneo a bordo del loro yacht, circondati dagli affetti più cari. I due sono già in Sardegna da qualche giorno e pare si preparino a salpare per fare tappa nelle località italiane più esclusive. Che decidano di fermarsi anche a Portofino? La località ligure è legata a ricordi molto speciali per i due. “Portofino nel 1997 è stato un viaggio molto, molto romantico. Ricordo quanto fossi emozionata di essere lì con David per la prima volta. L’intensità di noi due insieme per quelle 48 ore è stata davvero sorprendente”: sono queste le parole pubblicate da Victoria su Instagram, insieme a degli scatti del loro viaggio. Una fuga d’amore, lontano dai paparazzi, per loro che erano seguiti e scrutati ad ogni passo. Da soli, in barca, liberi. In barba alle malelingue, rieccoli venticinque anni dopo, più felici che mai: guarda nella gallery i nuovi scatti in abiti nuziali.

