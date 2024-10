Victoria De Angelis lancia Miss Bitch, il merchandise… esplicito

La fondatrice dei Maneskin si mette in posa per il suo fan club

In questo periodo sono in molti a pensare che i Maneskin abbiano concluso il loro percorso insieme e che abbiano preso ognuno la propria strada. In realtà non è così: la band esiste ancora ma al momento si è presa una pausa e ciascuno dei membri prova a muovere i primi passi da solo (e non senza successo). E se Damiano David debutta con il primo singolo da solista e conquista i red carpet accanto alla fidanzata Dove Cameron, anche Victoria De Angelis si dà da fare per guadagnare il suo spazio. E dopo un’estate in giro come dj e una canzone con Anitta (“Get Up B**ch”, accompagnata da un video saffico), la bassista ha lanciato il proprio merchandise all’insegna della provocazione.

Victoria De Angelis e la passione per la provocazione

A Victoria De Angelis piace provocare e non ha alcun problema a mostrare il suo corpo, queste non sono certo novità. Negli ultimi anni, da quando la sua popolarità è esplosa, la bassista dei Maneskin, nata il 28 aprile 2000, ha riempito i social di scatti in topless e in pose maliziose e seducenti. Anche durante i concerti con la band suona spesso e volentieri senza la maglietta, con il seno lasciato nudo e coperto solo dai copricapezzoli. Bella, sfacciata e disinibita, si diverte a osare sfidando pregiudizi e pudore, proponendo un modello di femminilità sfrontata e self confident.

Musa per Armani

A febbraio di quest’anno Victoria De Angelis ha mosso i primi passi nel mondo fashion diventando testimonial della collezione di intimo Emporio Armani. Fotografata da Giampaolo Sgura, negli scatti ha scelto pose giocose e provocatorie per promuovere l’intimo, concedendosi anche un topless piccante. Dalla lingerie di pizzo al completino sportivo di cotone, si mostra fiera e libera, trasmettendo un messaggio di consapevolezza e forza. Un debutto nel mondo della moda che molto probabilmente non resterà un caso isolato. Non a caso la bassista ha presenziato a svariare sfilate durante la fashion week milanese, da Roberto Cavalli a Dolce&Gabbana.

Il merchandise sexy di Victoria De Angelis

Intanto Victoria De Angelis fa la modella per sé stessa, lanciando il suo nuovo merchandise. Come c’era da aspettarsi, sono capi provocanti e sexy, e le pose che lei sceglie per promuoverli sul sito e sui social lo sono ancora di più. Ci sono magliette, felpe, bandane e perfino un accendino e un ventaglio, ma quelli più hot sono la minigonna, il perizoma e il bikini su cui campeggia l’allusiva scritta “Miss Bitch”. Victoria guarda l’obiettivo con audacia, sfoggiando un make-up molto deciso e marcato e le unghie esageratamente lunghe a enfatizzare la sua attitudine da bad girl. Non manca il seno nudo, e le inquadrature tattiche sul bassoventre.

Il futuro dei Maneskin

Il futuro dei Maneskin non è a rischio, questo è stato ribadito più volte e a più riprese dai membri della band. Giovani e all’apice del successo, è normale che ciascuno abbia voglia di mettersi alla prova e di conquistare anche da solo tutto il conquistabile. Da quando hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2021 e poi l’Eurovision, la loro ascesa è stata inarrestabile. A quel tempo anche la band al completo aveva lanciato il suo merchandise, andato sold-out in soli 28 minuti. Nello scatto che lo promuoveva, Victoria De Angelis posava circondata da Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, con le gambe semiaperte e lo sguardo ammiccante. Molte cose sono cambiate da allora, ma la sua voglia di giocare con la seduzione è rimasta la stessa.

Related Posts