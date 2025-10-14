Gli angeli di Victoria’s Secret sono pronti a rimettere le ali

Il Victoria’s Secret Fashion Show è pronto a tornare in scena il 15 ottobre: il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. L’annuncio ufficiale è arrivato lo scorso luglio, quando il marchio ha confermato il grande ritorno della sfilata più sexy del mondo. L’evento, simbolo di bellezza e femminilità, si prepara a una nuova edizione, dopo il rilancio del 2024, che aveva segnato il rientro sulle passerelle in seguito alla pausa lunga sei anni (necessaria dopo le molte critiche). L’attesa è finita, tra poche ore si va in scena: ecco chi saranno le protagoniste dell’edizione 2025.

Provocanti sul set

Per mantenere viva l’attenzione attorno al Victoria’s Secret Fashion Show, le modelle scelte per l’edizione 2025 stanno condividendo da settimane sui social contenuti studiati nel dettaglio, che prevedono scatti in lingerie e video dietro le quinte. Alcune sono già impegnate in set fotografici promozionali dove indossano gli iconici capi del brand. Alex Consani e Adriana Lima sono la nuova coppia di colleghe di cui non sapevamo di aver bisogno. Durante lo shooting la top trans californiana e l’icona brasiliana dialogano, si abbracciano, si scambiano gesti affettuosi, mentre indossano le famose ali bianche. Un po’ angeli, un po’ tentatrici: di certo super sexy. Accanto a loro non mancano veterane come Joan Smalls e Lily Aldridge, già protagoniste storiche delle passerelle di Victoria’s Secret. Scatti in solitaria per Candice Swanepoel, che sfoggia due look da capogiro.

“Ci vediamo alla sfilata”

Alcune top model non sono ancora sul set ma hanno già lanciato inviti virtuali ai fan tramite Instagram. Alessandra Ambrosio, icona del brand, si rivolge ai follower con un video: “Ciao ragazzi, sono tornata! Ci vediamo in passerella.” Bellissima in bikini, con il trucco al naturale, la Ambrosio rinnova il suo legame con l’evento che l’ha consacrata. Stella Maxwell, dal suo angolo più intimo (la camera da letto), in accappatoio e reggiseno, confida ai fan: “Devo svelarvi un segreto… ci sarò anche io al Victoria’s Secret Fashion Show.” Stesso mood per Barbara Palvin che, in lingerie di pizzo nero, risponde a una telefonata. “Dove sarai il 15 ottobre?”, chiede un misterioso interlocutore. La risposta già la sapete.

Il tuffo nel passato di Irina Shayk

Irina Shayk torna con emozione al suo passato da angelo. La top russa ha partecipato numerose volte al Victoria’s Secret Fashion Show e ora è pronta a tornare con tutta l’audacia che la contraddistingue. “Ancora qualche notte di sonno”, scrive sui social, senza nascondere l’adrenalina per l’impegno imminente. Irina ha postato una selezione di foto delle edizioni passate: in backstage è una visione mentre posa di spalle con il body a tanga. Nel selfie allo specchio invece indossa l’iconica vestaglia a righe bianche e rosa del brand. Ogni scatto racconta non solo una carriera, ma un legame sentimentale con il marchio: come se ogni volta fosse la prima.

L’emozione di Gigi Hadid

Gigi Hadid è una delle conferme più attese dell’edizione 2025 del Victoria’s Secret Fashion Show. Sul profilo ufficiale del brand sono stati pubblicati video in cui la modella ricorda la sua primissima sfilata da angelo. Nel corso dell’intervista, dove rievoca il rapporto con il marchio, indossa jeans chiari, un top nero e un maglione del suo brand Guest in Residence, ovviamente in rosa. Quando le mostrano l’outfit che sfoggerà in passerella Gigi esclama entusiasta: “È davvero per me?”. Nel video si intravede solo una piccolissima porzione del look, lasciando quell’alone di mistero che alimenta l’attesa. In molti si chiedono se al suo fianco ci sarà ancora la sorella Bella Hadid. Poche ore e lo sapremo: intanto guarda nella gallery le immagini di avvicinamento alla sfilata.

