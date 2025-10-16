Victoria’s Secret Fashion Show: Gigi e Bella Hadid protagoniste, Jasmine Tookes incinta

Il 15 ottobre, negli studi Steiner di Brooklyn, a New York, è andato finalmente in scena il Victoria’s Secret Fashion Show. Dopo settimane di anticipazioni diffuse dal brand sui social, il più sensuale degli eventi di moda ha illuminato la notte con un mix perfetto di fascino, e audacia. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: musica, luci, performance e, soprattutto, le modelle, che hanno sfilato con tutta la loro innata sicurezza. Sulla passerella si sono alternati volti storici e nuove proposte, a dimostrazione di come il brand abbia davvero intrapreso un percorso di rinnovamento. Ecco tutte le protagoniste.

Sorelle in passerella

Sulla partecipazione di Gigi Hadid al Victoria’s Secret Fashion Show non c’erano dubbi: la top model americana era tra i nomi confermati già nei giorni precedenti all’evento. L’attesa maggiore si concentrava sulla sorella Bella Hadid, la cui presenza è rimasta avvolta nel mistero fino all’ultimo momento. Poi, la sorpresa: entrambe hanno sfilato, riportando in scena la coppie di sorelle più amate della moda.

Gigi ha sfoggiato un mood romantico e sofisticato: il completo in pizzo rosa e il coprispalle floreale mettevano in risalto la sua dolcezza. Bianco per il secondo outfit, con un babydoll malizioso e grandi ali imbottite. Bella, invece, ha puntato su un approccio più deciso e sensuale: ali di petali e una cascata di cristalli argento per la prima mise, giarrettiera e vestaglia rossa per la seconda uscita.

Angeli in rosso

Il colore più sensuale di tutti, il rosso, si conferma dunque una presenza fissa al Victoria’s Secret Fashion Show. Quest’anno ha dominato il catwalk con interpretazioni diverse, ma tutte potentissime. Irina Shayk, una delle supermodelle più ammirate del mondo, ha infiammato la passerella con un ensemble mozzafiato: reggiseno in pizzo e pantalone monogamba, che lasciava intravedere parte degli slip.

Alex Consani, già protagonista della passata edizione, ha portato sul palco un tocco di modernità. Con pantaloni larghi a vita bassa e bra abbinato, la top trans ha giocato tra sensualità e raffinatezza, dimostrando di essere una delle nuove muse del brand. Stella Maxwell ha sfilato con maxi ali a forma di cuore e un mini dress in paillettes con la scritta “Very Sexy”: come darle torto? Joan Smalls ha conquistato tutti con la sua energia latina e un completo total red che esaltava la sua silhouette.

Le storiche

Non potevano mancare le modelle simbolo della storia del brand, quelle che negli anni hanno contribuito a rendere iconico il Victoria’s Secret Fashion Show. Per loro, l’appuntamento è diventato una tradizione, un rituale da condividere con il pubblico e con le nuove generazioni di angeli. Due gli outfit per Alessandra Ambrosio, veterana per eccellenza. Il total black con bustino e giarrettiera ha lasciato il posto a una proposta color bronzo, con lacci che si arrampicavano sul ventre.

Candice Swanepoel, tra le più amate, ha illuminato la passerella con un body color champagne e strass scintillanti che riflettevano le luci come diamanti. Lily Aldridge, invece, ha sfoggiato due camicie da notte molto chic, con tanto di corona in testa. A questi angeli, come sempre, è toccato l’onore di indossare le ali, simbolo supremo del brand e segno distintivo del Victoria’s Secret Fashion Show. Una tradizione che si rinnova e che non passa mai di moda.

Dalla ginnasta al pancione di Jasmine

Dopo le polemiche su sessimo e discriminazione estetica, che hanno portato a uno stop della sfilata per sei anni, Victoria’s Secret ha deciso di riscrivere il proprio linguaggio. Il marchio ha aperto le porte a un nuovo concetto di femminilità, inclusivo e realistico, accogliendo corpi, storie e background diversi. È così che l’edizione 2025 ha visto sfilare donne mai apparse prima in un evento di questo tipo, ciascuna con un messaggio di forza e libertà. Tra le protagoniste, la ginnasta e pluri-medaglia olimpica Sunisa Lee, che ha calcato la passerella con un look sportivo della linea Pink.

Ashley Graham, pioniera della body positivity, ha sfoggiato con orgoglio un completo nero che celebrava le sue curve e la sensualità autentica, lontana dai rigidi (ed eccessivi) canoni del passato. Catsuit di pizzo per la cantante Karol G. E poi c’era Jasmine Tookes, splendida e raggiante, incinta di nove mesi: la top ha lasciato tutti senza fiato con lo splendido pancione. Guarda nella gallery tutte le protagoniste del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, tra ritorni, debutti e rivoluzioni di stile.

