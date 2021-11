Belen Rodriguez timida 14enne, Paola Turani adolescente e la Cuccarini negli anni 80: il tempo passa per tutti!

Grande consolazione che il tempo passi per tutti! Gli anni scorrono e regalano consapevolezza, fascino e savoir faire. Poi un giorno, aprendo un cassetto, ecco la foto da adolescente. Un’occasione per rivedersi e ricordarsi, per riflettere e sorridere. Succede anche alle vip.

Siamo abituati a vederle sui social network o sul palcoscenico, belle e truccate per il pubblico. Ma anche loro sono state bambine e poi adolescenti. Sui social network un po’ di foto condivise fanno rivivere la giovinezza di attrici, cantanti, conduttrici e influencer.

Un bel tuffo nel passato per Lorella Cuccarini, sulla cresta dell’onda da tantissimi anni: bellissimo rivederla coi capelli cotonati e il look anni Ottanta, molto diversa dal suo aspetto odierno ad Amici. Stesso effetto vedendo Eleonora Giorgi allacciare le scarpe, quarantenne, ad un piccolo Paolo Ciavarro.

Tra le adolescenti, stupisce il look della cantante Elisa, 17enne, nella sua cameretta: “Avevo già scritto almeno metà del primo album. Lì dentro nel mio piccolo fantastico mondo… sola soletta”, ammette nostalgica. Una Belen Rodriguez 14enne, timida, in jeans e scarpe da tennis Adidas è seduta sulle scale: diventerà la showgirl in tacchi a spillo di Tsqv. Paola Turani adolescente non ha ancora imparato a gestire la sua chioma riccia e sorride alla vita con la purezza della sua età.

Bellissimo il broncio di Valeria Graci: a 15 anni la sua pettinatura non è molto diversa da quella di adesso. Stessa cosa per Barbara Snellenburg: capelli sciolti a creare quel fascino con cui ancora adesso si mostra.

Discorso a parte meritano le ragazze di Non è La Rai, che abbiamo visto adolescenti ballare e cantare nella storica trasmissione. Ambra, Miriana ed Antonella Elia, ieri e oggi le trovate nella gallery: le altre puoi rivederle QUI.

